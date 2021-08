Rogelio Genao piensa reintroducir en el Senado el mismo proyecto de Código Penal objetado

El senador reformista Ramón Rogelio Genao comunicó la tarde de este martes que reintroducirá en la próxima legislatura el mismo proyecto de modificación al Código Penal que fue remitido al Senado con un informe favorable para su aprobación, lo cual hoy no fue posible.

La presente legislatura concluirá este domingo 15. El lunes 16 se inicia la siguiente.

La pieza no fue conocida hoy en el hemiciclo, debido a que no hubo cuórum entre los senadores y se levantó la sesión. El hecho ha sido calificado por algunos legisladores como una estrategia para que el proyecto de modificación del Código Penal no fuera conocido tal como estaba en agenda.

El legislador de La Vega por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) planteó, en una rueda de prensa que ofreció luego de que la sesión de este día se cayera por falta de cuórum, que entiende que el proyecto que estudió la comisión especial del Senado está bien y es adecuado a los tiempos, ya que la legislación vigente data de 1844.

“Nosotros tenemos para anunciar que, ante la evidente perención de la pieza, el próximo 16 de agosto haremos depósito de un proyecto que es coincidente con el que estaba en la institución en el día de hoy y que lo trajo con un informe favorable de la comisión especial que no se pudo presentar, o sea, vamos a reintroducir el proyecto tal como vino aprobado de los diputados el próximo 16 de agosto, cuando se apertura la próxima legislatura, para que se continúe la discusión”, acotó.

Genao deploró la actitud de algunos congresistas, lo que dijo jugaron este día a que el proyecto perimiera en una gaveta del Congreso Nacional y no se conociera ni aprobara luego del esfuerzo de hombres y mujeres, que lo sometieron a estudio.

El proyecto de modificación del Código Penal fue enviado al Senado con un informe favorable emitido por la comisión especial designada por ese hemiciclo para su estudio, tras recibir fuertes críticas los cambios que le introdujo la Cámara de Diputados cuando lo aprobó.

Los temas más conflictivos han sido, además de las tres causales para el aborto, la corrupción y las posibles condenas y la discriminación por género y/o preferencia sexual.

