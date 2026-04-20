Rosalía será reconocida como “Mujer del Año” en Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026



✨



Leer resumen de esta noticia

Generado con IA · aprox. 15 seg









🎧



Escuchar este artículo

aprox. 2 min



Escuchando artículo… 0:00 / 0:00 ⏸ Pausar

⏹ Detener Analizando noticia con IA…espere un momento ✨ RESUMEN 📄 General

🔵 Punto x Punto

⭐ Lo + destacado



🔊

Escuchar resumen

Resumen generado con IA ·

La cantante española Rosalía será galardonada con el premio “Mujer del Año” durante la ceremonia de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026, que se celebrará este jueves en Miami, según anunciaron Telemundo y Billboard.

De acuerdo con los organizadores, la artista será distinguida por consolidarse como “una de las voces más influyentes de su generación”, destacando su capacidad de romper esquemas dentro de la música en español al fusionar elementos tradicionales con propuestas vanguardistas, logrando una conexión global con el público.

En un comunicado, se resaltó además el impacto de su más reciente producción discográfica, LUX, lanzada en noviembre, la cual debutó en el primer lugar de varias listas especializadas, incluyendo Top Latin Albums, Top Latin Pop Albums, Classical Albums, Classical Crossover y World Albums.

Asimismo, el álbum alcanzó la cuarta posición en el Billboard 200, marcando la primera vez que la artista entra en el top 10 de esta lista general, consolidando su proyección internacional.

La ceremonia de este año reunirá a destacadas figuras de la música latina para reconocer el talento femenino y su impacto en la industria, en un evento que continúa ganando relevancia dentro del calendario artístico global.

Fuente: De Ultimo Minuto