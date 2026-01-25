Rostros que no olvidan: clamor de justicia tras la tragedia Jet Set

Santo Domingo.– Entre lágrimas, abrazos y pancartas cargadas de dolor, decenas de familiares de las víctimas y ciudadanos solidarios marcharon la tarde de este domingo atendiendo al llamado del Movimiento Justicia Jet Set, para exigir respuestas claras y oportunas por la tragedia que marcó al país la madrugada del 8 de abril de 2025.

La manifestación recordó el fatídico momento en que, mientras el merenguero Rubby Pérez animaba la noche, el techo de la emblemática discoteca Jet Set colapsó repentinamente, provocando la muerte de 236 personas, más de 180 heridos y dejando a decenas de niños en la orfandad.

Durante la caminata, los familiares insistieron en que “la justicia no se compra con dinero”, y reclamaron que el proceso judicial avance acorde con la magnitud de los hechos. A su juicio, la tragedia no puede reducirse a dilaciones ni a medidas indulgentes.

Al llegar al Palacio Nacional, los manifestantes realizaron una parada simbólica para exigir justicia y entregar una carta dirigida al presidente de la República, Luis Abinader, en la que expresan su frustración ante lo que consideran un proceso judicial lento y carente de la firmeza que demanda el caso.

A su vez, familiares relataron cómo sus vidas cambiaron para siempre desde aquella noche. “Nada vuelve a ser igual”, repetían, mientras pedían a los jueces actuar con imparcialidad y responsabilidad, advirtiendo que este caso no debe quedar impune.

Asimismo, informaron que está pautada para el 30 de enero, a las 9:00 de la mañana, una audiencia en la que los hermanos Espaillat solicitarán la realización de un nuevo peritaje. El encuentro judicial se llevará a cabo en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, bajo la mirada vigilante de familiares que aseguran no descansar hasta que se haga justicia.

