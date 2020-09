Rumores de infidelidad, el motivo del divorcio de Cardi B y Offset

“No está bien que sea infiel, ¿pero qué quieres que haga? ¿Irme con otro para que me vuelva a pasar lo mismo? Esto le pasa a todo el mundo y cada uno maneja su relación de manera diferente”, escribió Cardi.

Pese a que la cantante de origen dominicano es muy activa en las redes sociales y no tiene filtro con su vida personal, en esta ocasión ha guardado absoluto silencio. Ni siquiera en los acostumbrados “lives” de Instagram.

En cambio, Sí rompió el silencio Offset, cuyo nombre es Kiari Kendrell Cephus: “La rutina no para”, escribió a sus seguidores, compartiendo tres fotografías de su día, aunque no habló del divorcio.

Según ha publicado Page Six, Cardi quiere que el proceso de divorcio sea lo más amigable posible, no quiere discusiones ni largos procesos por el bien de su hija Kulture, ya que además quiere que ambos padres tengan la custodia y para falicitar aún más las cosas no ha pedido manutención. Ella tiene un patrimonio de 20,2 millones de euros mientras que él ronda los 10 millones, según estiman webs especializadas.

Mientras tanto, Cardi B ha utilizado sus redes sociales para promocionar su nueva canción “Me gusta” con Myke Towers y Anitta.