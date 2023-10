Rumores de ruptura: Daddy Yankee y su esposa dejan de seguirse en las redes sociales

El cantante Daddy Yankee y la empresaria Mireddys González conforman una de las parejas más sólidas del medio del entretenimiento.

Como reseña People en español, ellos están juntos desde que eran adolescentes y llevan casi 30 años de relación. El reggaetonero llama ‘la jefa’ a la madre de sus hijos y siempre han expresado amor y admiración el uno por el otro. Por eso llamó la atención que han dejado de seguirse en las redes sociales, reporta En casa con Telemundo. Algo que ha generado preocupaciones y especulaciones entre sus seguidores y cercanos sobre una posible separación.

Mireddys también ha publicado mensajes en sus Instagram Stories que han llamado la atención. «En mi curriculum voy a poner: experta en sospechar cosas que después resultan ser ciertas», dice uno. «No se trata de quien es bueno en tu cara, sino de quien es leal a tus espaldas», dice otro. «Cuando ofendas a alguien, clava un clavo en la pared. Cuando te disculpes, sácalo, entonces entenderás que siempre quedan huecos», dice un tercer mensaje.

Hace unas semanas, la empresaria puertorriqueña compartió un selfie con la reflexión: «Cuando algo malo te suceda, tienes tres opciones: Dejar que te marque. Dejar que te destruya. Dejar que te fortalezca».

People en Español contactó al equipo de Daddy Yankee pidiendo reacción del cantante y de su esposa y señalaron que aún no han tenido respuesta.

El mensaje de la hija de Daddy Yankee, en medio de rumores de ruptura de sus padres

Jessaelys Ayala, la hija de Daddy Yankee y Mireddys González, llamó la atención de sus seguidores con un mensaje que publicó en sus Instagram Stories. En medio de rumores de separación de sus padres, quienes han dejado de seguirse en las redes sociales, la influencer puertorriqueña compartió una triste reflexión.

«Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada», expresó Jessaelys, quien es muy cercana a sus padres. La joven compartió un mensaje en Instagram para celebrar el aniversario de sus padres en marzo del 2021.

«Estoy tan agradecida con Dios por tener unos padres ejemplares como ustedes que siempre nos enseñaron las cosas más importantes en la vida como los valores, el respeto, siempre tener a Dios presente en todo, y siempre ser agradecidos por todo lo que tenemos», escribió junto a una foto con ambos. «De verdad que no hay palabras para describir todo el amor que siento por ellos. Son lo más importante en mi vida».

