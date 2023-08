Rusia acusa a Ucrania de atacar base naval en el Mar Negro y Crimea con drones

Rusia, sin embargo, dijo que frustró el ataque sobre Novorossiysk y que los buques que patrullaban el perímetro de la base naval, incluyendo el Olenegorsky Gornyak, destruyeron dos drones marítimos. El Consorcio del Oleoducto del Caspio, que opera una terminal petrolífera en el puerto, indicó que el tráfico marítimo quedó suspendido por unas horas y que sus instalaciones no sufrieron daños. El gobernador de la región indicó que no hubo víctimas.

El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, rechazó realizar comentario sobre el ataque durante una conferencia de prensa con reporteros.

Los videos publicados en las redes sociales rusas parecían mostrar a un barco disparando al mar y la explosión de un objeto en llamas. En los canales de redes sociales ucranianos también se publicó una grabación nocturna de lo que se identificó como un dron marítimo, flotando cerca de la embarcación. The Associated Press no pudo verificar la autenticidad de los videos.

El incidente del viernes es el último de una serie de ataques dentro del territorio ruso. A principios de semana, aviones no tripulados alcanzaron un edificio en Moscú y otro llegó al Kremlin en mayo sin causar daños.

El asalto se produce en un momento en el que el Mar Negro gana protagonismo como campo de batalla tras la retirada de Rusia de un acuerdo que permitía las exportaciones de grano ucranianas a través de ese mar. Desde que abandonó el pacto, Moscú atacó los puertos ucranianos, agravando las consecuencias para los mercados alimentarios globales.

Minutos después de confirmar el ataque al puerto del Mar Negro, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que repelió otra ofensiva ucraniana en Crimea, la península anexionada por el Kremlin. Los sistemas de defensa antiaérea derribaron 10 drones e interfirieron electrónicamente en otros tres, explicó.

Otros videos compartidos en canales de redes sociales rusas grabados supuestamente en las inmediaciones de la ciudad de Feodosia, en Crimea, recogían lo que parecían ser sistemas de defensa antiaérea en funcionamiento, además de potentes explosiones.

Fuente: N Digital