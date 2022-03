Sacerdote: en Cristo Rey se ríen de Chu Vásquez cuando dice Plan de Seguridad es un éxito

El padre José Luis Hernández de la parroquia San Pablo Apóstol de Cristo Rey, en el Distrito Nacional, consideró este miércoles que muchos comunitarios del sector se ríen en la cara del ministro de Interior y Policía, Jesús (Chú) Vásquez, al asegurar que los actos delictivos en ese lugar se han terminado.

Para el párroco, la seguridad en el referido sector de la capital se ha mantenido como siempre (con armas, robos y delitos de toda magnitud), y que el plan de Seguridad Ciudadana no ha sido tan eficaz como algunos comunitarios y ciertos organismos del sector lo quieren plantear.

«Yo no acepto que usted diga (al ministro de Interior y Policía) que aquí no hay problema de seguridad, no digan que no hay, digan que están en proceso y que están caminando para solucionarlo pero no digan que ya se terminó a un cien por ciento», manifestó.

El sacerdote entiende que la inseguridad ciudadana en Cristo Rey se ha incrementado como consecuencia de los robos, atracos y el consumo de drogas.

Además, considera que mientras haya drogas y personas sin trabajo en República Dominicana, el tema de la delincuencia seguirá siendo uno de los principales dolores de cabeza.

También informó que han reducido el personal policial de los destacamentos del sector Cristo Rey, lo que ha ayudado a que se incremente la inseguridad por parte de los ciudadanos.

Recomendó un «verdadero plan de desarme», para acabar con las armas de fuego que circulan en el sector y que los ciudadanos no han entregado a las autoridades de la Policía Nacional.

En reiteras ocasiones el padre José Luis Hernández ha manifestado que el plan «Mi País Seguro» ha sido un fracaso, mientras que algunos residentes del sector aseguran que la delincuencia en la barriada ha mejorado bastante, casi a su totalidad.

Los 8 meses del plan en Cristo Rey

El pasado 08 de febrero el Ministerio de Interior y Policía evalúo los ocho meses del plan de seguridad ciudadana “Mi País Seguro” en el mismo punto donde se inició, en la barriada de Cristo Rey, en el Distrito Nacional.

El ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, resaltó los logros de la iniciativa de seguridad ciudadana integral, al detallar como punto luminoso la recuperación de más de 800 armas de fuego ilegales.

Fuente: DL