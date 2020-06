Sacerdote le responde a Ricky Martin por comparar a la Virgen María con vientre de alquiler

Ricky Martin causó polémica al comparar la gestación de sus hijos a través de vientres de alquiler o subrogado con la concepción de Jesús en el vientre de la Virgen María. Tal afirmación provocó la que un párroco de Puerto Rico le respondiera al artista.

En una entrevista para el diario español El País se le preguntó: “¿Le ofende oír ‘vientres de alquiler’?».

A lo que Martin respondió: “Yo no alquilé un vientre, a mí me prestaron el vientre, y varias veces, y tengo en un pedestal a estas grandes mujeres que me ayudaron a criar a mi familia. Como tengo en su pedestal a María, la Virgen, que prestó su vientre para que Jesús viniera al mundo”.

El intérprete de “Livin’ La vida loca” es padre de cuatro hijos: Valentino, Mateo, Lucia y Renn, producto de madres que «prestaron» su vientre.

Al ser cuestionado sobre si cree en esta religión a la que hizo referencia, aclaró que “está abierto a diferentes filosofías de vida y las acoplo a la realidad que me ha traído mi propia vida”.

Ante esta comparación Mons. Leonardo J. Rodríguez Jimenes, sacerdote de la parroquia María Madre de Misericordia en la Arquidiócesis de San Juan (Puerto Rico) escribió un largo artículo titulado “Un pedestal para la virgen María”, el cual publicó en Facebook y está generando debate en las redes sociales.

El sacerdote hizo hincapié en que no suele inmiscuirse en temas de farándulas, no obstante señaló: “Los latinos tenemos un problema y es que aguantamos hasta que nos tocan la madre”.

“María, no le prestó su vientre a Dios, porque los préstamos son por tiempo limitado, sino que le entregó toda su vida para siempre. María no le prestó el vientre a Dios para luego darle su Hijo a otra persona para que lo criara, como si hubiera sido una cosa de la que podía desprenderse, aunque la hubiera llevado nueve meses en su seno, sino que fue constituida verdadera Madre suya; tan es así que aun siendo Jesús Dios y ella criatura, la llamamos y es realmente Madre de Dios, no incubadora de Dios, ni vientre de Dios”, aseguró el párroco.

Detalló que no se pueden usar los cuerpos o parte de ellos ni alquilar o comprar a una persona porque es un ser humano y no una cosa.

“Querer ser padre o madre a toda costa, sin importar los medios que se usen para serlo, puede terminar siendo una violación a la dignidad de los hijos a quienes digo querer tanto. Así que la verdad es precisamente la adecuación de mi concepto mental a lo que es el ser humano en realidad, no a lo que yo creo que es o quiero que sea según mi capricho o ideología”.

“Ricky Martin hace muchas obras benéficas (Dios se lo tenga en cuenta), pero por desgracia lleva tiempo usando su gran influencia mediática apoyando la agenda gay, abortista, etc. y para colmo se mete con la Virgen en una expresión que deja ver su ignorancia que se difunde grandemente como si fuera verdad. Da pena”, agregó.

Por: Agencias