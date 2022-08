Sacerdotes exigen presencia del presidente Luis Abinader en Loma Miranda

El sacerdote diosesano, Fausto García de la Iglesia católica de Sabana del Puerto en Bonao, recordó al presidente Luis Abinader su visita a Loma Miranda durante la campaña presidencial del año 2014. Fausto habló ante un conglomerado de personas activistas sociales, religiosos y ambientalistas quienes se reunieron este sábado en el campamento del río Acapulco en Loma Miranda, en busca de trazar pautas para retomar la lucha contra la explotación de la montaña.

«Luis Abinader en campaña vino aquí y se mojó los pies, entonces como es que el hoy presidente de la república se hace tan indiferente al genocidio nacional de las pretenciones de explotar a Loma Miranda, que se moje otra vez los pies que venga otra vez a este campamento, porque quiere volver a ser presidente si no ha hecho lo que tiene que hacer, no para que nos de nada sino para que le dé al país un apoyo moral presidencial de que loma miranda no sea destruida, de que el rio Masipedro, Acapulco y otros no van a morir», expresó el religioso.

Agregó, «señor presidente aquí están las mismas aguas, la misma montaña venga con nosotros, mójese los pies otra vez, de la cara». En septiembre de 2021 el Senado aprobó en segunda lectura un proyecto de ley que declaraba parque nacional a Loma Miranda.

En el encuentro leyeron un documento manifiesto donde piden al presidente intervenir y declarar parque nacional a Loma Miranda.

«Donde nacen todas nuestras aguas, estan siendo depredadas por los granceros, y urge una militancia renovada, ante un genocidio que camina sobre la naturaleza y sobre la humanidad», expresa el manifiesto leído por Rafael Abad, vocero de la Coalición de defensa de Loma Miranda.

En la actividad estuvieron presentes también representantes de grupos de luchas populares como el Falpo, el Flup, Los Peregrinos de Moca entre otros.

