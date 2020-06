Sale a la luz una larga lista de hombres que habrían estado con Pablo Alborán

La vergüenza, la incomprensión, la intolerancia, el miedo a decepcionar o a dejar de vender discos y entradas han hecho que muchos músicos guardaran su homosexualidad en secreto durante años, incluso décadas.

El cantante Pablo Alborán, de 31 años, ha sido la última estrella del pop en desvelarla para sentirse «más feliz», y lo hizo en Instagram.

En el mundillo de la música algunos lo sabían y otros lo intuían, pero nunca se le dio la menor importancia al asunto y, después de tantos años, era un tema ya olvidado en los mentideros del gremio. Por eso la sorpresa invadió a todos cuando desveló que es homosexual.

A raíz de esto se están empezando a destapar una larga lista de relaciones pasadas, que no han sido confirmadas en ningún momento por el artista. La primera de ellas el 13 agosto 2017 cuando una revista publicó una imagen del cantante en un barco en Ibiza dando un sentido beso a un amigo. «Hace poco estaba en ibiza y una revista me sacó con mi colega Kike en portada. Yo estaba con más amigos y me fui dando besos con todo el mundo, pero en plan cachonde, en plan bien, ¿sabes?. Mi amigo, además, tiene una niña que sale en la revista», respondió él.

También se ha desubierto que el 6 de marzo de 2011, Pablo Alborán empezó una relación larga y estable con Giuseppe Di Bella, un apuesto italiano de 33 años que se convirtió en el primer novio famoso del artista. Llegó a España en 2007 desde Sicilia para terminar la carrera de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Le gustó tanto la capital que decidió quedarse a vivir y se convirtió en profesor de baile. En 2010 entró en «Operación Triunfo» como coreógrafo y después participó en «¡Más que baile!» como pareja de Belén Esteban. Tras esto participó en otros programas como «Tu cara me suena» o «Qué tiempo tan feliz», entre otros. Este último fue donde conoció, tal y como desveló este fin de semana «Socialité», a Pablo Alborán.

Además, el programa de Telecinco ha asegurado que el cantante también habría mantenido una relación sentimental con un conocido presentador de televisión (de otra cadena) y de radio. Además de con un exconcursante de reality que también es modelo, actor, le encanta el surf y es malagueño, como el artista. Sin embargo lo que más ha sorprendido es su relación con un estudiante universitario cuando el cantante ingresó en Universidad de Filosofía de Málaga. Un noviazgo que en ningún momento intentó ocultar pues se paseaban por el campus de lo más acaramelados.

Su segunda relación con un famoso fue con el televisivo Pelayo Díaz, de 33 años, con el que mantuvo un breve romance con una discreción máxima. También se le relacionó en su día con Ricky Martin en 2014 a raíz de un viaje que realizaron juntos a la India «para coger inspiración». Una foto de cada uno (en sus respectivas cuentas de Intagram) en la cama tumbados en la misma postura hicieron saltar todas las alarmas.

Fuente: ABC