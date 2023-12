Sale a la luz video del arresto de Yailín

Un supuesto ataque a su pareja sentimental Tekashi 6ix9ine ocasionó que Yailin fuera arrestada y llevada a una prisión en Florida, Estados Unidos. Tras pagar una fianza de 9,000.00 dólares, quedó en libertad. Ahora, sale a la luz el momento de la detención de La más Viral.

En el video se ve a la intérprete de “Narcisista” explicándole, a lo que parece ser un oficial que habla en español, lo que ocurrió con Daniel Hernández, nombre real del rapero. “Estábamos discutiendo, él vino y me agredió “, relató Yailín.

Yailín y Tekashi

“Lo grabo, viene y se va. Se lleva mi teléfono, me borra todo, comienza a grabarme. Le digo que me devuelva mis cosas y me largo de aquí, que no tengo nada que hacer aquí, pero no me las quiere devolver, me dice que no, que me iba sin dinero, sin nada. No soy de aquí, no tengo vehículo y sin nada”, continuó. “Me escondió mi pasaporte, pero luego me lo dio sin mis pertenencias y sin dinero, ¿para dónde me voy?”.

Jorjina Guillermo, nombre real de la cantante, quien está llorando en dicho audiovisual, explicó que la discusión empezó porque se quería ir y él no se lo permitía.

Pese a explicar la situación y de que tiene los videos con la evidencia, fue arrestada.

“Tekashi no quería acusarte antes, no quería que nosotros te arrestemos”, explicó el oficial luego de ponerle las esposas. “Pero nosotros estamos investigando y la evidencia que tenemos es mandatorio, aquí en Florida, que en cualquier situación de violencia doméstica, porque ustedes están juntos, nosotros tenemos que arrestar a la persona que estaba golpeando”.

La también modelo explicó que tenía videos donde él la golpea, lo cual, pareció no ser argumento suficiente para las autoridades. “Voy a hablar con tu abogado también. Pero él tiene videos también”, advirtió el policía. “En esta situación él es la víctima”.

De acuerdo con el policía, Tekashi no quería perjudicarla y la ayudaría a salir libre al día siguiente. Mientras, la madre de Cattleya lloraba y continuaba explicaba que su amiga tiene videos con evidencia de que era la agredida y que estaba cansada de la situación. Al final se la llevan, no sin antes explicarle como protegerse.

Si bien Yailin quedó libre, tras pagar una fianza de 9,000.00 dólares, por dicho conflicto no puede salir del país.

