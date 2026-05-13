Salud Pública cierra fábrica de productos lácteos en Santiago por incumplimiento de normas sanitarias

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Autoridades del Ministerio de Salud Pública cerraron de manera temporal la fábrica de productos lácteos Hacienda, ubicada en el barrio Cuesta Colorada de Santiago, por incumplimiento de las normas sanitarias vigentes relacionadas con la infraestructura del establecimiento y el proceso de manipulación de alimentos.

La medida fue adoptada luego de que los propietarios desatendieran notificaciones previas en las que se les instaba a corregir las deficiencias detectadas. Ante la falta de respuesta, las autoridades procedieron al cierre preventivo con el respaldo de una representación jurídica y agentes de la Policía Nacional.

Rafael Polanco, encargado del Departamento de Salud Ambiental, explicó que las condiciones de higiene no eran adecuadas y que el proceso de manipulación de los productos presentaba irregularidades que representaban un riesgo para los consumidores.

«Nosotros, de forma preventiva, procedimos a detener la producción hasta que corrijan todo lo que estamos advirtiendo, porque son productos de consumo masivo», afirmó el funcionario.

Polanco indicó además que la fábrica acumulaba al menos tres años operando sin apego a las normas de salubridad, sin que sus propietarios tomaran medidas para regularizar la situación.

El cierre se mantendrá vigente hasta que el establecimiento cumpla con los requisitos sanitarios exigidos por las autoridades de salud.

Fuente: acento