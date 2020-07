Salud Pública confirma 13 pacientes con COVID-19 en el Hogar de Ancianos San Francisco de Asís

El Ministerio de Salud Pública confirmó este miércoles que el Hogar de Ancianos de San Francisco de Asís, ubicado en el sector de Honduras de la capital, registra 13 pacientes positivos de COVID-19. Sin embargo, desmiente que haya fallecidos a causa del virus.

“Hasta ahora tenemos trece casos positivos y trece sospechosos de coronavirus, todos estos pacientes se encuentran en aislamiento, mientras que los resultados de los análisis efectuados a los cuatro fallecidos ayer, dieron negativo a COVID-19”, informó el director de Salud del área V, Francisco Araújo.

En la mañana de este miércoles un equipo de Diario Libre observó un vehículo trasladar cuatro féretros y horas más tarde un carro fúnebre retiraba un fallecido, durante la intervención que realiza el Ministerio de Salud en el asilo.

Un hombre que no quiso ser identificado notificó que en el acta de defunción de su familiar indicaba que la causa de muerte fue un infarto. Sin embargo, el caballero no estaba conforme con ese resultado, debido que le dijeron que no podía velar a su pariente en una funeraria y que debía enterrarlo en dos horas.

Casos sospechosos

Araújo explicó que tanto los casos positivos como sospechosos serán trasladados a centros del Sistema Nacional de Salud para ubicarlos en las áreas de aislamiento COVID-19 para seguimiento y tratamiento.