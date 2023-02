Salud Pública dispone cierre inmediato de Tiote Comercial

El Ministerio de Salud Pública dispuso el cese inmediato de Tiote Comercial, luego de que un reportaje de Nuria Investigación Periodística revelara irregularidades en la empresa que ganó varias licitaciones del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) por casi 100 millones de pesos.

Además, Salud Pública otorgó un mes calendario a la compañía para realizar los trámites correspondientes.

“Durante esta visita, el Equipo de Técnicos de la Dirección de Habilitación y Acreditación (DHA) pudo constatar que dicho Centro/Servicio de Salud no se encuentra habilitado o no cumple con los estándares que le permitieron la habilitación, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Salud No. 42-01, así como en el Reglamento para la Habilitación de Establecimientos y Servicios de Salud No. 1138-03”, establece el reporte realizado por el órgano de salud.