Salud Pública investiga polémicos tratamientos de autismo del Dr. Fadul

SANTO DOMINGO, RD- El ministro de Salud Pública, Dr. Víctor Atallah, informó este miércoles que la institución ha iniciado un proceso de investigación y seguimiento a las prácticas médicas y tratamientos ofrecidos por el Dr. Fadul, tras el revuelo generado en redes sociales y la opinión pública sobre sus métodos terapéuticos, especialmente en pacientes con autismo.

Durante una entrevista en el programa Matinal, el titular de salud explicó que, aunque hasta el momento no se han recibido quejas formales por parte de pacientes que aleguen haber sido engañados o afectados negativamente por estos tratamientos, el Ministerio tiene el deber de actuar de oficio para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Atallah detalló que se han activado diversas dependencias del Ministerio para evaluar la situación desde distintos ángulos.

«Estamos investigando. No podemos decir aún si los tratamientos son apropiados o no, pero sí que el Ministerio está vigilante.

El funcionario exhortó a cualquier paciente que se sienta afectado o a las sociedades médicas que tengan observaciones, a que se acerquen formalmente a nosotros», expresó Atallah.

Fuente: N Telemicro