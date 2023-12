Salud Pública reitera sólo se han detectado tres casos de la variante JN.1 en el país

Send an email

El Ministerio de Salud Pública reiteró este miércoles que solo se han identificado tres casos positivos a la variante JN.1 en el país e invitó a continuar con las medidas de higiene y acudir a los puestos de vacunación para inocularse contra esta enfermedad, la influenza y otras afecciones.

A través de una nota de prensa, la institución sanitaria indicó que sigue aplicando estrictamente los protocolos establecidos para vigilancia y detección temprana de la variante JN.1, ya que la afluencia de personas que entran al país por las festividades, contribuye a una mayor circulación de virus, que se contagia rápidamente.

En el texto, Salud Pública enfatiza que no debe haber motivos de alarma, ya que no representa gravedad, aunque mantiene el llamado a no descuidarse, principalmente cuando hay factores de riesgo. Los casos detectados de JN.1 fue uno en el Distrito Nacional y dos en Santo Domingo.

«Continuamos vigilando el comportamiento de esta nueva subvariante para detectar de manera temprana si se está expandiendo, ya que con la llegada de viajeros se espera aumento de los casos. Lo que recomendamos es que la gente se cuide, sobre todo las personas con enfermedades de base y quienes están a su cuidado, pero no se espera gravedad», explicó el viceministro de SaludColectiva, Eladio Pérez.

Recordó que las personas de mayor riesgo son aquellas que tienen enfermedades como VIH, cáncer, asma, hipertensión, afecciones pulmonares, entre otras que comprometen las defensas del organismo y, por ende, este segmento de la población requiere cuidados especiales.

«Es normal que en esta época, debido a los cambios de temperatura , y sumado a la cantidad de viajeros, personas que se trasladan y se aglomeran, durante las festividades de Navidad y Fin de Año, los virus respiratorios agudos aumenten, por eso las recomendaciones son más bien aplicar medidas individuales», insistió.

Las recomendaciones para la población general son: evitar lugares con poca ventilación, mantener el lavado de manos con agua y jabón; si tienen gripe, usar mascarillas para evitar contagios y el uso de estas sigue siendo recomendado en centros de salud.

También mantener una alimentación adecuada a base de frutas y vegetales y productos que contengan proteínas, además la buena hidratación para fortalecer el sistema inmunitario.

Dengue

Sobre el dengue, el doctor Pérez explicó que durante la semana 50 se notificaron 769 nuevos casos sospechosos y de la semana 1 a la 50, el total acumulado es de 24,735 pacientes con cuadros febriles.

No se han registrado más defunciones asociadas a la enfermedad.

En unos 122 municipios ha ido disminuyendo el reporte de casos sospechosos y en 54 no se han reportado casos probables.

Boletín 1,138

De acuerdo al Boletín Epidemiológico 1,138 correspondiente a la Semana Epidemiológica no. 51, se analizaron 2,014 muestras, de las cuales resultaron 52 casos positivos a COVID-19, para un total de 73 casos activos, sin internamientos.

Salud llama a la población a continuar la inoculación en los puestos fijos, donde además se aplica vacuna contra la influenza y otros biológicos del esquema de vacunación, principalmente para niños, niñas y adultos mayores de 65 años.

