Salud Pública reporta casos de dengue, malaria y leptospirosis

El Ministerio de Salud Pública (MSP), mediante su boletín epidemiológico correspondiente a la semana SE-04, notificó cuatro casos confirmados de dengue, tres de malaria, tres de leptospirosis y un fallecimiento asociado a esta última enfermedad, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave).

La institución informó que los casos de dengue no registran defunciones, por lo que la tasa de letalidad acumulada se mantiene en 0 %. El total acumulado en lo que va de la semana epidemiológica 04-2026 asciende a 22 casos confirmados.

En relación con la malaria, se reportaron tres casos nuevos, para un acumulado de 13, cifra inferior a los 109 registrados en 2025, lo que representa una reducción del 88.1 %. La incidencia acumulada es de 1.53 por cada 100,000 habitantes, evidenciando una disminución de la transmisión activa.

Respecto a la leptospirosis, se confirmaron tres casos y un fallecimiento. El acumulado hasta esta semana es de nueve casos, con una incidencia de 1.06 por cada 100,000 habitantes, equivalente a una reducción del 68 % en comparación con el mismo período del año anterior.

Salud Pública, a través de las Direcciones Provinciales de Salud, reforzó la vigilancia epidemiológica mediante la búsqueda activa de personas con fiebre, ampliación de la toma de muestras, notificación al Sinave y operativos de limpieza de cañadas, control de roedores y distribución de cloro.

Hasta la fecha, no se han reportado casos sospechosos ni confirmados de cólera en la República Dominicana, manteniéndose la incidencia y la letalidad en 0 %.

Mortalidad infantil

Durante esta semana epidemiológica se notificaron 21 muertes infantiles, cifra inferior a las 40 registradas en la misma semana de 2025. El acumulado anual es de 117 decesos, frente a 148 en igual período del año anterior, lo que representa una reducción del 21 %. Las provincias con mayor número acumulado son Santo Domingo (43), Santiago (19) y San Cristóbal (10).

El MSP, en coordinación con el Servicio Nacional de Salud (SNS), continúa fortaleciendo la atención integral del recién nacido y del niño, la detección temprana de riesgos y la calidad de la atención neonatal e infantil.

Mortalidad materna

Durante la presente semana no se registraron muertes maternas. En lo que va de año se contabilizan cuatro decesos, frente a 17 en el mismo período de 2025, lo que representa una reducción del 76.4 %.

Las provincias con muertes maternas reportadas en 2026 son Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal, territorios con alta densidad poblacional y elevado volumen de partos.

Desde 2019, el MSP desarrolla el Programa de Acompañamiento a Embarazadas, Puérperas y Niños Menores de un Año, orientado a fortalecer la atención materno-infantil y reducir riesgos durante el embarazo y el posparto mediante visitas domiciliarias, educación en salud y seguimiento oportuno de casos.

