Salud reporta 21 muertes infantiles en la cuarta semana epidemiológica de este año

El Ministerio de Salud anunció en las últimas horas que en el informe correspondiente a la cuarta semana epidemiológica de este año se han reportado 21 muertes infantiles, cifra inferior a las 40 registradas en el mismo periodo de 2025.

El acumulado de este año de este tipo de fallecimientos es de 117 casos, un 21 % menos que la cifra registrada en la misma semana del año anterior.

Las provincias que concentran el mayor número acumulado de muertes infantiles en 2026 son: Santo Domingo (43), Santiago (19) y San Cristóbal (10).

Además, se han producido cero muertes maternas. Hasta esa fecha se habían registrado cuatro decesos de ese tipo, lo que supone una disminución del 76.4 % a nivel nacional respecto al mismo periodo del año anterior.

Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal han sido las provincias donde se han reportado muertes maternas durante 2026, las cuales concentran una alta densidad poblacional y un elevado volumen de partos.

Asimismo, el ministerio informó que Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud (SNS) trabajan de manera articulada en la implementación de acciones para la detección temprana de riesgos y complicaciones en la salud materna y neonatal, en la optimización de los procesos para asegurar una atención oportuna y de calidad en las unidades de maternidad del país.

Por otro lado, se reportaron cuatro casos confirmados de dengue, sin defunciones.

Hasta la fecha de la cuarta semana epidemiológica de 2026, el acumulado de dengue es de 22 casos confirmados.

En esta cuarta semana epidemiológica no se han reportado casos sospechosos ni confirmados de cólera, aunque sí que se han detectado tres casos de malaria siendo el acumulado de 13, en comparación con los 109 registrados durante el 2025.

Asimismo, en este periodo se detectaron tres casos confirmados de leptospirosis y un fallecimiento, el acumulado hasta esta semana de casos confirmados es de 9 y la incidencia es de 1.06 por cada 100,000 habitantes, lo que representa una reducción del 68% en la incidencia de casos confirmados en comparación con el mismo período del año anterior.

