Salvador Holguín es recibido y distinguido por el Cónsul de New York Eligio Jáquez, al tiempo que agradeció el gesto y reconoció la excelente labor que está realizando en representación de RD

El destacado comunicador Salvador Holguín fue recibido y distinguido por el Cónsul de New York Eligio Jáquez, y agradeció el gesto del distinguido, al tiempo que reconoció la excelente labor que está realizando en representación de la República Dominicana en el exterior.

“Gracias a usted por la invitación y distinción a mi persona querido amigo @eligiojaquez, me sentí bien, quiero expresarle que me siento representado por usted con la excelente labor que está realizando como Cónsul de RD en New York, en representación del gobierno de @luisabinader”, colgó el periodista en sus cuentas en las redes sociales de Instagram, Facebook, Twitter y grupos de Whatsapp.

Por su parte, el Cónsul general de RD en NY, Eligio Jáquez recibió en su despacho la visita de cortesía del locutor Salvador Holguín y su esposa, quien se encuentra en los Estados Unidos agotando unas breves vacaciones y compromisos de negocios en su rol de empresario de la comunicación.

Cabe resaltar que Salvador Holguín, es propietario del canal de televisión Hilando Fino TV, en cuyo medio produce y conduce el controversial, revelador y sobresaliente programa “Lo que otros callan” de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche, donde realiza entrevistas, comentarios, denuncias y revelaciones de temas políticos, sociales y económicos. A Salvador Holguín se le considera uno de los periodistas más acucioso, valiente y mejor informado de la República Dominicana.

El diplomático Eligio Jáquez le dio un recorrido al presentador de TV Salvador Holguín mostrándole los distintos departamentos de la sede consular, los cuales fueron reacondicionados por el nuevo funcionario diplomático dominicano, durante el recorrido se hizo acompañado del director de prensa y comunicaciones de la institución, Erasmo Chalas Tejeda.

Por último, el ilustre productor y conductor de televisión y radio Salvador Holguín resaltó la limpieza y la organización de la sede consular lo que le imprime el sello del cambio.

