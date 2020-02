Sánchez: “No me siento ser el máximo corredor, creo que estoy entre ellos”

SANTO DOMINGO.- Nelson Ismael Sánchez Jiménez (Aero Cyling Team), tenía en mente varios factores que le servirían de motor para hacerse con la exigente y agotadora etapa reina, la quinta, de la Vuelta Ciclística Independencia Nacional.

Su familia, amigos y dos seres especiales idos a destiempo sirvieron de motivación extra para él que buscaba ganar la carrera con el fin de mantener por quinto día corrido la camiseta de líder. Lo logró y a falta de dos días, este sábado y mañana, está cerca de ganar su cuarta Vuelta Independencia (2012/2016/ 2017). “Fue una gran satisfacción ganar esta etapa, tenía a mi familia y mis amigos esperándome en la meta”, dijo.

El pedalista se impuso, una vez más, en lo alto de Constanza (1,164 metros sobre el nivel del mar) con un tiempo de tres horas, 40 minutos y 57 segundos. Cuando Diego Milán (INTEJA-IMCA) cruzó de segundo, ya habían pasado 4 minutos y 52 segundos y Clever Martínez (ASODOCI-NY), de tercero, lo hizo 7:02, después del líder.

La etapa Santo Domingo-Bonao-Constanza partió desde la avenida Winston Churchill (frente al Banco de Reservas) y Sánchez, con la camiseta de líder, sabía que su deber era defenderla, también sus compañeros de equipo.

La etapa partió alrededor de las 9:00 a.m. Allá en Constanza esperaban su madre su madre María Virgen Jiménez, su esposa Kenia Villafaña, sus hijos Abimael y Yowal Sánchez Villafaña y su prima Lisset Jiménez. “Sabía que ellos me estaban esperando en la meta, quería dar el todo por el todo porque me esperaban y quería darle esa satisfacción”, dijo Sánchez.

No solo fueron ellos. “La etapa se la quería dedicar a dos personas que este año no estuvieron presentes, que es Allen Rodríguez, del equipo de Moca y el empresario Heriberto Medrano”, agregó.

Rodríguez era un pedalista, nativo de Moca, quien perdió la vida durante una competencia en noviembre pasado. Luego de caerse de su bicicleta fue embestido por un motociclista cuando se reponía. Y Medrano falleció en mayo pasado. Era presidente del Grupo Medrano. “Siempre me ha ayudado, siempre ha sido mi patrocinador. Todavía sigue patrocinándome con la empresa Telecable Central”, reconoció Sánchez.