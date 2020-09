Sandra Berrocal: “Ni muerta quería entrar a los medios”

Ataques en su contra

Al ser cuestionada por Vladimir Jáquez sobre los constantes ataques en su contra, Sandra Berrocal, solo deseó suerte contra sus detractores.

Aunque reconoce que en un principio le afectan esos ataques, dijo que ya se ha hecho inmune.

“Pero no puedo ponerme inmune al dolor de ellas, es difícil cuando un hijo tuyo te cuestiona sobre esas críticas y mi madre, que es la más sufrida de todo esto, me demuestra ser la más fuerte, cuando no, para no verme caer”, se lamentó al citar la controversia sobre la paternidad de su hijo menor, “por quererme hacer un daño, le hicieron el daño a un bebé”.

Por: LD