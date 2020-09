Sandra Berrocal se reintegra a “De extremo a extremo” tras ser cancelada

Sandra Berrocal se reintegró este martes al programa de televisión “De extremo a extremo”, luego de que fue cancelada del Grupo Telemicro a principios del mes pasado y anteriormente estar suspendida por cinco meses.

La presentadora de televisión regresó a sus labores este martes en el espacio transmite de 12:00 m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes por Digital 15.

Con un cariñoso recibimiento del equipo de producción y el elenco, Sandra entró de la mano de Leonardo Villalobos y fue aplaudida por sus antiguos compañeros Alex Macias, Nahiony Reyes, Violeta Ramírez, Caroline Aquino y Jessica Pereira, esta última, que se integró al programa en mayo.

“La verdad que nunca me sentí fuera de mi casa, mi casa que me vio crecer. No tengo palabras para decir lo bien que me siento”, expresó emocionada.

Ella agradeció a Dios, al presidente del Grupo Telemicro, Juan Ramón Gómez Díaz, a su familia, compañeros, y todos sus seguidores, que suman más de dos millones en Instagram.

Agregó: “Sandra Berrocal vuelve a renacer otra vez en su casa De extremo a extremo. Siempre he sido Telemicro y siempre lo voy a ser, lo que Dios construye nadie lo destruye”.

En agosto también fueron canceladas Jenny Blanco, Yubelkis Peralta y Dannelis Veras, quienes estaban suspendidas del programa desde el inicio de la pandemia, al igual que Sandra.

Del grupo de “Las chicas extremas” solo continúan Caroline Aquino y Nahiony Reyes y ahora se une Sandra Berrocal.

Berrocal, madre de tres hijos, estará dedicada a la venta de los productos TLC en el país que incluyen tés y productos para rebajar, en el cual tiene el cargo de directora regional.