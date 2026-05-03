Sanjuaneros en el extranjero se suman a protestas contra proyecto minero y claman “no se toque San Juan”

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La oposición al proyecto minero Romero ha traspasado las fronteras de la República Dominicana. Comunidades de sanjuaneros en el extranjero han comenzado a manifestarse en distintas ciudades, elevando su voz en defensa del agua y rechazando cualquier intervención minera en la provincia.

Bajo consignas como “No se toca San Juan” y “Agua sí, oro no”, dominicanos residentes fuera del país han expresado su respaldo a las protestas que se desarrollan en San Juan de la Maguana, donde en los últimos días se han registrado marchas, huelgas y movilizaciones en rechazo al proyecto impulsado por GoldQuest Mining Corporation.

Lo que inició como una preocupación ambiental local ha evolucionado en un movimiento social de mayor alcance, que ahora involucra a la diáspora dominicana. A través de concentraciones, mensajes en redes sociales y llamados públicos, los sanjuaneros en el exterior han advertido sobre los riesgos que, aseguran, representa la minería para los recursos hídricos y la producción agrícola de la provincia.

En el territorio nacional, la tensión ha ido en aumento. Diversos sectores han convocado una nueva jornada de protesta para este domingo, en defensa de los ríos y acuíferos de la zona, considerados fundamentales para la seguridad alimentaria del país.

Las movilizaciones recientes incluyen una huelga general de 24 horas, durante la cual se registraron marchas, bloqueos de calles y quema de neumáticos en distintos puntos de la ciudad. Estas acciones provocaron la suspensión de la docencia en centros educativos públicos y una notable reducción en la actividad laboral, aunque las oficinas estatales permanecieron abiertas.

“San Juan ha dicho no… Lo único que queremos es que nos saquen el problema de la Loma Los Romeros y de la Cordillera Central”, expresó uno de los organizadores de las protestas.

Los manifestantes sostienen que la principal riqueza de la provincia no es el oro, sino el agua, debido a su vocación agrícola, lo que ha convertido el debate en un punto de tensión entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental.

FUENTE: DIGITAR MULTIMEDIA.