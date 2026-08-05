Santiago Hazim desiste de pedir arresto domiciliario y acepta continuar en prisión preventiva

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El exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, desistió este miércoles de la solicitud de arresto domiciliario que había presentado su defensa durante la audiencia de revisión obligatoria de la medida de coerción celebrada en el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

El abogado Miguel Valerio informó al juez Deiby Timoteo Peguero que, tras un receso en la audiencia y una conversación con su cliente, Hazim decidió no insistir en el cambio de medida y manifestó que no presentaría objeción a continuar cumpliendo la prisión preventiva que pesa en su contra en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en San Antonio de Guerra.

Horas antes, la defensa había solicitado sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario, alegando que las condiciones de salud del exfuncionario no le permitían permanecer recluido en el recinto penitenciario. Como respaldo, Valerio depositó un certificado médico ante el tribunal.

Sin embargo, el Ministerio Público se opuso al pedimento, al sostener que no han variado los presupuestos que motivaron la imposición de la prisión preventiva.

Durante la misma audiencia, el juez también conoce la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Speakler Mateo, todos vinculados a una presunta trama de corrupción en el Senasa.

En tanto, los imputados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y el empresario Eduardo Read Estrella permanecen bajo arresto domiciliario.

FUENTE: N DIGITAL.