Santiago Matías cederá el nombre comercial “Al Pelo” a Amelia Alcántara

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Santo Domingo.- El empresario y CEO de Santiago Matías, de Alofoke Media Group, anunció este jueves que desistirá de cualquier derecho sobre el nombre comercial “Al Pelo” para cederlo a la comunicadora Amelia Alcántara.

La decisión se produce luego del fallo de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), que ordenó la cancelación del registro de la marca que figuraba a nombre de Yeison Corporán.

«He tomado la decisión, tras un proceso de reflexión consciente, de desistir de cualquier derecho sobre el nombre comercial “Al Pelo”. En ese sentido, he instruido a mi abogado, @manuelbordas1, para que formalice la cesión a favor de @AmeliaAlcantara01, de modo que pueda continuar desarrollándolo y explotándolo sin limitaciones», informó Matías a través de su cuenta de Instagram.

El empresario indicó que este es un «tiempo de paz, de madurez y de entender que todos podemos coexistir en el mismo planeta sin conflictos: creando, produciendo y trabajando» y ahora su enfoque y energía están plenamente en su nuevo proyecto «Planeta Alofoke».

La ONAPI acogió la acción en cancelación interpuesta por la empresa Alofoke Music, S.R.L., al determinar que el registro del nombre comercial “Al Pelo Radio” fue obtenido en contravención de la ley y en perjuicio de derechos previamente adquiridos.

Fuente: De Ultimo Minuto