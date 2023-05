Santiago Matías suspende «indefinidamente» a Amelia Alcántara por «defender» a El gallero

El productor Santiago Matías anunció en sus redes sociales que suspende «indefinidamente» de su plataforma a la comunicadora e influencer Amelia Alcántara, luego de que este domingo el juez Rigoberto Cena impusiera como medida de coerción garantía económica y presentación periódica contra Wagner Taveras Taveras (El gallero) acusado por el Ministerio Público de agredir a la comentarista de «Sin filtro Radio Show» en una discoteca.

Según la medida, Taveras también tendrá que someterse a tratamiento psicológico por orden del magistrado. La fianza asciende a RD$ 300 mil pesos a través de una compañía aseguradora.

Tras esta noticia, en horas de la tarde el CEO de Alofoke Media Group, emitió un comunicado expresando que no comparte la actitud de Alcántara de «defender a su agresor» y dijo estar «consciente de que nuestra compañera está atrapada en un círculo de violencia».

«Quiero dejar claro que no comparto su actitud de defender a su agresor y dejar de lado el esfuerzo que realizamos los que estamos a su alrededor y que la queremos proteger de su agresor, quien podría acabar con su vida»

Santiago Matías

CEO de Alofoke Media Group

Matías continuó: «Por esa razón queda suspendida indefinidamente de sus labores como comentarista en el programa radial, de nuestra plataforma, Sin Filtro Radio Show. Tampoco estamos de acuerdo con el abogado Candido Simón que en declaraciones calificó de «normal» las agresiones entre las parejas, la violencia no se puede normalizar».

Amelia Alcántara acudió la mañana de este domingo al Palacio de Justicia con su abogado Enrique Santelises y no pronunció ninguna declaración a la prensa y por igual su abogado.

De igual forma, Amelia ha estado suspendida del show radial desde que el pasado fin de semana se hiciera viral el video que muestra el momento en el que la modelo es presuntamente agredida por el que parece ser su pareja, mientras compartían en un centro nocturno de la capital.

El comunicado divulgado por Santiago Matías sobre el caso Amelia Alcántara. (TWITTER)

Matías tomó la medida, según declaró en uno de sus podcast, para que la controversial famosa no utilizara la tribuna de «Sin filtro» para defender a su pareja, lo cual, efectivamente, hizo en un video en sus redes sociales afirmando que «no es una víctima».

«No es como lo están diciendo…Mírenme mi rostro…si estuviera golpeada estuviera morada…Por favor, señores. Ya bájenle a esa ola de sonidos que ustedes quieren tener y de decir las cosas que no son, como no fueron. Yo no soy víctima de nada ni de nadie, no me quieran poner de víctima de algo que no es así. No voy a decir que es así si no lo es», sostuvo en el video de principios de la semana pasada, antes de que fuera apresado El Gallero.

Pese a que ella no interpuso ninguna querella en contra del presunto agresor, el Ministerio Público abrió una investigación de oficio del caso y el viernes las autoridades detuvieron a «El Gallero» y este domingo le fue impuesta la medida de coerción mencionada.

Tamara Martínez y Emilio López

En otro caso, el de la comunicadora Tamara Martínez, este martes 16 de mayo se le conocerá coerción a su pareja, el abogado Emilio López. La presentadora del programa Los dueños del circo hizo público que es víctima de violencia por parte de su aún pareja, Emilio López, sin embargo, la forma en que lo hizo causó dudas entre sus seguidores sobre la veracidad de su denuncia. Esto, hasta que su propia madre habló del delicado tema.

«Ella está viva porque el día que él la estaba ahorcando (tirada en la cama), en su desesperación por no poder respirar, movía los pies y a Emilio se le pegó una patada en su parte íntima, así él se priva y ella se puede quitar», detalló Cesarina Piña.

La dama denunció que López supuestamente vigila a su hija hasta en el baño, por lo que teme que le pueda quitar la vida.

