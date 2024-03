Abel Martínez escoge a Zoraima Cuello como candidata vicepresidencial

Send an email

El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, escogió a Zoraima Cuello, exviceministra de la Presidencia, como su candidata vicepresidencial para las elecciones generales que se celebrarán en el país el próximo 19 de marzo.

En un video, Martínez destacó las cualidades de Cuello mientras fue funcionaria de los gobiernos del expresidente Danilo Medina, entre las que se resalta su trabajo en el Sistema de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

Cuello es una figura conocida en la vida pública, pues se desempeñó como viceministra de Seguimiento y Coordinación Gubernamental del Ministerio de la Presidencia, en el Gobierno de Danilo Medina.

Se encargó del Sistema de Monitoreo y Medición de la Administración Pública (SISMAP), trabajó en República Digital en 2016 y el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, del 2012 al 2014.

En el área del voluntariado ha sido directora ejecutiva del Patronato, Teatro Nacional Eduardo Brito y vicepresidente de la Asociación Dominicana de Administradores de Gestión Humana, (Adoarh).

Se sabe que Fernández ya grabó el mensaje para hacer el anuncio oficial, antes de vencerse el plazo, a las12:00 de la noche de este jueves, para las inscripciones de candidaturas presidenciales, vicepresidenciales, senadores y diputados.

FORMACIÓN PROFESIONAL

Es licenciada en Contabilidad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con doctorado en Liderazgo Organizacional, en la Nova Southeastern University, Florida.

Maestría en Alta Gerencia, en la Universidad Católica de Santo Domingo; estudios en Dirección de Operaciones de la Escuela Autónoma de Dirección de Empresas, España; especialidad en Gerencia de Mercadeo y Reclutamiento y Selección de Personal y Certificate en Excellence UIT a Global Flair y New Generation Knowledge for Productivity and Global Success (International Training Center, California).

Fuente: N Digital