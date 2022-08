Asociados y varias empresas del cibao crearon entramado para licitaciones de Edenorte

En el programa Nuria Investigación Periodística, reveló cómo empresas consiguen adjudicaciones utilizando entramados colusorios, participando en un mismo proceso de selección con empresas vinculadas entre sí a través de familiares, accionistas y empleados comunes. Todo esto ante la inacción de las autoridades en este caso de Edenorte.

Hay empresas muy conocidas en el Cibao por participar hace años en licitaciones de Edenorte, donde han ganado contratos millonarios en el gobierno pasado y en esta administración.

De acuerdo a una investigación realizada por Nuria Piera, las sociedades comerciales Sarita & Asociados, S. R. L., Ingmelec Dominicana S.R.L. (INGMELEC) y Consorcio de Ingeniería, Gestión & Tecnología (IGTEC), S. R. L. (IGTEC): tres de los mayores contratistas de EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE) —con adjudicaciones que superan en conjunto miles de millones de pesos que salen del presupuesto de EDENORTE— empresas vinculadas a través de familiares y empleados) para controlar los procesos de contratación y conseguir adjudicaciones.

Sarita & Asociados matriz de uno de los troncos principales de esta posible colusión. En la certificación de su registro mercantil, Sarita & Asociados es una sociedad comercial constituida en el año 2005 y registrada ante la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata Inc. Sus accionistas únicos son los señores esposos Agustín José Sarita Reyes que funge como gerente general y Yhira M. Moore de Sarita.

En Nuria Investigación, se revelaron contratos que comprueban que esta empresa desde hace 10 años es contratista de Edenorte.

Los contratos números SERV-010-2018, SERV-011-2018 y SERV-012-2018 de fecha treinta (30) de agosto de 2018, resultante de la Licitación núm. EDN-LPN-09-2017 para la contratación de los servicios de rehabilitación de redes e interconexiones, mantenimiento de redes preventivo y correctivo, poda, trabajos. Asimismo, el Contrato para la Rehabilitación de las Redes de Distribución en áreas específicas de las EDE’s y mejora de los sistemas de medición por la suma de Dos Millones Setecientos Quince Mil Ochocientos Noventa y Seis Dólares (US$2,715,896.13).

En este Gobierno en fecha veintitrés (23) de marzo de dos mil veintidós (2022), Sarita & Asociados se presentó como oferente en la licitación pública nacional núm. EDENORTE-CCC-LPN-2022-001, para la contratación de los servicios de gestión técnica de pérdidas en la zona de concesión de EDENORTE, primera convocatoria, en la que resultó seleccionado como adjudicataria de los lotes 1 y 3 del sector Puerto Plata y del lote 3 del sector La Vega, todo por la suma de Ciento Ochenta y Seis Millones Novecientos Sesenta y Siete Mil Setecientos Treinta y Dos con 95/100 (RD$186,967,732.95).

En estas licitación también se presentó como oferente Dimelectro, S.R.L., una sociedad constituida en el año 2015, registrada en la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, Inc., cuyos accionistas únicos son los señores Rubén Rodríguez Moore y Félix Manuel Jiménez Moore, siendo el primero de estos, el gerente de esta sociedad.

Aquí es donde comienza el hilo a tejer el entramado, ya que la señora Yhira Mailen Rodríguez Moore de Sarita, accionista de Sarita & Asociados, es hermana del señor Rubén Rodríguez Moore, accionista y gerente único de Dimelectro.

Esto no fuera nada irregular sino es por estos otros datos que los relacionan de forma colusoria en la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) esta empresa Dimelectro está a nombre de Agustín José Sarita Reyes, accionista principal de Sarita & Asociados.

También se encontró una relación en la segunda resolución de la acta de la asamblea general ordinaria del (8) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), los socios de Dimelectro le otorgaron poder tan amplio como en derecho fuese necesario a la señora Yhira Mailen Rodríguez Moore de Sarita, para tomar decisiones por sí sola ante los bancos comerciales, y demás instituciones crediticias respecto de Dimelectro así como firmar cheques de la indicada sociedad de comercio sin necesidad de la firma del gerente señor Rubén Rodríguez Moore.

Es decir, la señora Yhira Mailen Rodríguez Moore de Sarita es accionista de Sarita & Asociados, y a su vez es esposa de Agustín José Sarita Reyes, accionista mayoritario y gerente de Sarita & Asociados.

En otras palabras, Sarita & Asociados S.R.L., es en realidad el titular, propietario y operador de Dimelectro, las cuales participaron conjuntamente en una misma licitación.

Otra empresa que se vincula a Sarita & Asociados S.R.L., y esta a su vez a Edenorte, y eso se encuentra a través de “Facebook”.

Julio César Brito, se desempeña como Supervisor de Obras de la sociedad Soluciones Eléctricas del Cibao S.R.L. (SOELCI) desde el 15 de octubre de 2016.

En la página web de SOELCI se reconoce que EDENORTE es uno de sus clientes, que compra los postes que esta sociedad comercializa. El señor Brito, al mismo tiempo, es Supervisor de Obras de Sarita & Asociados. Uno puede llegar a la conclusión que las obras que supervisa las obras que estas dos empresas ejecutan como contratistas de Edenorte.

Ante esto la directora de ProCompetencia expresó que cuando se dan estas situaciones es más difícil de detectar: “Lamentablemente, sí, puede darse las dos situaciones. Cuando se da conjuntamente con la corrupción aún es mucho más difícil, porque ya tiene un contubernio el funcionario público. Ahí es mucho más difícil de detectar, porque cuando tú vas a descubrir esas conductas y tratar de detectar y probar que hubo un acuerdo, que quizás tuvo una información, ese oferente de cuál iban a ser los términos de referencia para poder presentar una oferta tan bien armada que es específicamente el producto o servicio que ofrece ese agente económico”.

La ejecutiva de ProCompetencia aseguró que en caso de comprobarse los indicios de colusión, se crea un expediente y se somete al Consejo Directivo, para que sean sancionados.

“Una vez comprobados, nosotros instruimos el expediente con todas las pruebas que podamos encontrar, no tanto iniciales, sino también directas. Se somete al Consejo Directivo, que es como el juez de la competencia en primera instancia, y este si encuentra que tenemos la razón en las conductas que hemos presentado ante ellos, puede sancionar de 300 a 1000 salarios mínimos del sector en el cual se desenvuelvan esos agentes económicos”, afirmó Mercedes.

Agregó que la ley de Compras y Contrataciones, puede también inhabilitar de 1 a 5 años esos agentes económicos y también lo puede hacer de manera permanente.

Asimismo, otras empresas importantes también tienes el mismo modus operandi y al final veremos como todas se desprenden de un mismo hilo.

Entramado empresa Ingmelec y otras participantes en el sector eléctrico

El Vínculo entre INGMELEC, IGTEC, Servicios Electromecánicos Integrados, S. R. L. (SEISA), INSUCA Ingeniería y Suministros del Caribe, S. R. L. (INSUCA), Eletec Dominicana, S. R. L. (ELETEC): cinco empresas que constituyen un entramado de colusión, con vinculaciones evidentes entre sus accionistas, familiares y empleados, para defraudar los procedimientos de selección y lograr ilegalmente obtener adjudicaciones en Edenorte.

En Nuria Investigación, dio a conocer la certificación de su registro mercantil, INGMELEC es una sociedad constituida en el año 2012. INGMELEC se encuentra registrada en la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata. Su accionista principal y gerente es el señor Edwin Evaristo Valerio Torres, la señora Ana Ceneida Alcántara Francisco. Dentro de los accionistas de INGMELEC, también se encuentra la FÁBRICA DE POSTES ANA ALCÁNTARA, S. R. L., también representada Edwin Evaristo Valerio Torres. Y recordemos que dentro de los accionistas de INGMELEC está la señora Ana Ceneida Alcántara Francisco, posible inspiradora del nombre de la FÁBRICA DE POSTES ANA ALCÁNTARA, S. R. L.

Al igual que Sarita y Asociados esta empresa a Ingmelec tiene diez (10) años, siendo contratista de EDENORTE, como lo demuestran los contratos números SERV-025-2017, SERV-026-2017 y SERV-027-2017, todos de fecha veintiséis (26) de diciembre de 2017, para la contratación de los servicios de gestión técnico comercial de EDENORTE; los contratos números SERV-005-2018 y SERV-006-2018, ambos de fecha treinta (30) de enero de 2018, para la contratación de los servicios de rehabilitación de redes e interconexiones, mantenimiento de redes preventivo y correctivo, poda de árboles, trabajos diversos; y los contratos números SERV-019-2018 y SERV-020-2018, ambos de fecha diecinueve (19) de marzo de 2018, para la contratación de los servicios de gestión técnico de pérdidas para EDENORTE.

Los montos de estos contratos exceden por mucho la suma de los 800 millones de pesos.

Por consiguiente, Sarita y Dimelectro, en fecha 23 de marzo de 2022, INGMELEC participó como oferente en la licitación pública nacional núm. EDENORTE-CCC-LPN-2022-001, para la contratación de los servicios de gestión técnica de pérdidas en la zona de concesión de EDENORTE, en la que también participaron como oferentes sociedades comerciales vinculadas a INGMELEC, por vía de accionistas, familiares y empleados. Nos referimos a las sociedades de SEISA, ELETEC, INSUCA y el IGTEC.

Esta última IGTEC, fue seleccionada como adjudicataria de la precitada licitación pública nacional núm. EDENORTE-CCC-LPN-2022-001, en el Lote 2, sector Santiago, Lote 1, La Vega y Lote 1, San Francisco, todo por la suma de 380,880,000 pesos.

IGTEC ha sido beneficiaria de adjudicaciones de EDENORTE que sobrepasan los mil millones de pesos dominicanos (RD$1,000MM), incluso en procesos competitivos donde también ha sido seleccionada como adjudicataria INGMELEC. Todos estos contratos lo demuestran desde 2017 al 2018.

Vínculo entre INGMELEC, SEISA e IGTEC.

Según la certificación de su registro mercantil, SEISA es una sociedad constituida en el año 2002, cuyo accionista principal y actual gerente es el señor Waldo José Díaz Labour. Acorde con su cuenta en la red social “LinkedIn”, el referido señor Waldo José Díaz Labour, en la actualidad se desempeña también como gerente de INGMELEC, cargo que ocupa desde febrero de 2006.

En la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), se relaciona al señor Waldo José Díaz Labour, con la empresa INGMELEC. Asimismo, reconoce que desde octubre de 2012, se desempeña a la vez como gerente de la zona de San Francisco de Macorís de IGTEC.

El señor Waldo José Díaz Labour está vinculado a SEISA, INGMELEC y a IGTEC, como gerente en nada y nada menos que las tres empresas, conforme a las informaciones que se verifican en LinkedIn, que son puestas por él mismo, el registro mercantil de SEISA y en los datos de la TSS.

Esto implica que INGMELEC, SEISA e IGTEC tienen un mismo empleado asumiendo funciones esenciales para la prestación de servicios que están directamente ligados a los contratos que estas empresas tienen con EDENORTE.

Todo esto significa que INGMELEC participa en los mismos procesos competitivos que las empresas vinculadas a la misma, a través de sus empleados, familiares y accionistas, logrando, ya sea de manera directa o indirecta.

Con un simple empleado vamos a saber que entre Sarita y Asociados e Ingmelec Dominicana S.R.L. Tienen como elemento que confirma el lazo entre estos grandes emporios del sector eléctrico cibaeño que constituyen Sarita & Asociados e INGMELEC, al señor Alfonso Morel, quien en su cuenta de la red social “LinkedIn” se identifica a la fecha como Encargado de Gestión y Ejecución de Proyectos de INGMELEC, mientras ejerce también en la actualidad como Gerente de Operaciones de Sarita & Asociados, desde 2012 hasta la fecha.

Esto quiere decir que dos de las empresas que mayores contratos ejecutan en la distribuidora del norte, comparten un mismo empleado con importantes funciones, una para que le gestione y ejecute sus proyectos, y, la otra para que sea el jefe gerencial de sus operaciones, y las dos tienen contratos millonarios con EDENORTE.

Sin embargo, la encargada de ProCompetencia aseguró que no ha recibido ninguna denuncia. “Aunque no he recibido ninguna denuncia, estamos observando de cerca esos mercados, esas licitaciones, esos agentes económicos, porque lo que nosotros perseguimos son las conductas. Cuando vemos que hay, por ejemplo, oferentes que pueden ofrecer su servicio y no lo ofrecen, está sospechoso porque no lo ofrece ahí, porque nos repartimos el mercado, porque siempre esa persona licita y nunca gana. Son indicios, pero esos indicios hay que probarlos fuera de toda duda”, señaló.

Por otro lado, el director ejecutivo de la Dirección General de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, explicó que el tema de la colusión es más grave de lo que se decía y que se tiene que seguir profundizando.

“Hablábamos mucho de la colusión. Ahora lo vemos y lo identificamos. Eso es más grave de lo que uno decía, porque para nosotros identificar eso manualmente no hay forma. Pero ahora, con el sistema de alerta que tenemos, eso no permite identificarlo y por distintas variables. Y hay que seguir profundizando”, expresó Pimentel.

¿Qué es la colusión?

Según la guía para la prevención y detención de la colusión en la Contratación Pública, existe colusión cuando, en el curso de un procedimiento de selección de oferentes, bajo cualquier modalidad, éstos se ponen de acuerdo ya sea para coordinar sus ofertas, mediante el establecimiento del precio o cualquier otra condición comercial, o para repartirse el mercado de bienes o servicios de que se trate.

La participación de empresas vinculadas entre sí es un ejemplo típico de colusión que afecta gravemente los principios de igualdad y libre competencia.

Asimismo, Fior D’Aliza Mercedes, considera que aunque no es fácil detectar la colusión se puede combatir en colaboración conjunta, “Bueno, es realmente difícil de detectar. Creo que la colaboración conjunta, lo que hemos hecho a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia con la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas en Educación para los Agentes Económicos, porque no solamente se da en el ámbito público, también se puede dar en el ámbito privado”.

La funcionaria agregó: “Yo me pongo de acuerdo con ICV para cuando vayamos a una licitación colocar un precio sumamente elevado y cuando vamos ganamos y nos vamos rotando. Yo voy a ganar en este ministerio. Tú vas para cual ministerio, yo voy para otro ministerio y no competimos entre nosotros mismos y a veces hay productos que no son sustituibles”.

De acuerdo a investigaciones del Banco Interamericano de Desarrollo la colusión aumenta hasta un 20% el gasto en las compras públicas, y cuando se habla que en el presupuesto general de la nación un 12 % está dedicado al gasto público, estamos hablando de mucho miles de millones de pesos que pasan a bolsillos privados en detrimento del país.

