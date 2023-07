Scouts de Los Prados realizarán Campamento Solidario

La Asociación de Scouts Dominicanos, Inc. anunció que el Grupo Scout No. 99 que desde hace más de 40 años funciona en el sector de Los Prados en el Distrito Nacional, realizará su Campamento Solidario el cual se realizará en esta ocasión con la participación de muchachos no afiliados a los Scouts. Este año este Campamento va dirigido a muchachos de entre 10 y 15 años, de ambos sexos, del sector de Los Praditos y se realizará el próximo sábado 29 de julio, de 9:00 am a 5:00 pm. El acto inaugural está pautado para las 10:00 a.m. con la presencia de los líderes locales e invitados especiales.

El propósito del Campamento Solidario es ofrecer a los muchachos de las áreas vulnerables al entorno de Los Prados la posibilidad de vivir la experiencia de ser Scout por un día.

El Grupo Scout de Los Prados aportará los alimentos y refrigerios a todos los participantes, quienes participarán en un programa especialmente diseñado con actividades típicas de los Scouts.

Los miembros del Grupo Scout han estado preparando la actividad y esperan que los muchachos de Los Praditos disfruten el programa y se animen a ser Scouts.

El Campamento se llevará a cabo en el Local del Grupo Scout No. 99, ubicado en la Calle Amelia Francasci Esq. Eugenio Deschamps, en el Sector de Los Prados.

El programa de actividades incluye Juegos Cooperativos, Manualidades, Juegos Amplios, Caminatas, Arco y Flechas, Fiesta del Agua, así como Taller de Ciencias y Experimentos.

En la actividad se aplicará el Programa y Método Scout, lo que garantiza el interés de los participantes, así como su participación activa y disciplinada.

La Asociación de Scouts Dominicanos, Inc. es miembro de la Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS), desde el 30 de abril de 1930 y como tal ha asumido la Misión del Movimiento Scout Mundial que es: “Contribuir a la educación de los jóvenes, mediante un sistema de valores basado en la Promesa y la Ley Scout, para ayudar a construir un mundo mejor donde las personas se sientan realizadas como individuos y jueguen un papel constructivo en la sociedad”.

En la actividad se aplicarán los fundamentos del Movimiento Scout expresados en la Promesa y Ley Scout. La Promesa de los Scout dice:

“Por mi honor

prometo hacer cuanto de mí dependa

para amar a Dios,

servir a mi país,

trabajar por la paz

y cumplir la Ley Scout.”

Los artículos de la Ley Scout son los siguientes:

“El Scout es una persona digna de confianza. El Scout es leal. El Scout es útil y ayuda a los demás sin pensar en recompensas. El Scout es amigo de todos y hermano de todo Scout sin distinción. El Scout es amable. El Scout protege la vida y la naturaleza. El Scout es responsable, organizado y hace las cosas en orden y completas. El Scout enfrenta la vida con alegría. El Scout es económico, trabajador y cuidadoso de los bienes, propios y ajenos. El Scout es limpio y sano; puro en pensamientos, palabras y acciones.”

Desde antes del año 1914, los Scouts Dominicanos han impactado con sus acciones de educación no formal a varias generaciones de personas en todo el territorio nacional, quienes reconocen el impacto favorable de su experiencia como miembros de la Organización Juvenil más grande del mundo.

Los miembros del Grupo Scout No 99 con esta actividad buscan contribuir a que más muchachos tengan la oportunidad de vivir la experiencia de ser Scout, de conocer sus fundamentos y aceptar voluntariamente su código de vida.

NOTA DE PRENSA CAMPAMENTO SOLIDARIO GRUPO SCOUT LOS PRADOS