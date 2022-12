¡Se acabó el jarabe!: Marino Zapete informa que se retira de los medios de comunicación para siempre

El veterano periodista Marino Zapete anunció este jueves su salida definitiva de los medios de comunicación, luego de varios años con su programa «El Jarabe de Zapete».

El profesional de la comunicación, que aseguró sentirse agotado, hizo referencia a su madre, doña María, sobre quien dijo aprendió a ejercer el periodismo como un servicio pensando en la gente, «en el indefenso».

«Mamá decía que (el periodismo) lo único que tiene de bueno es que se le puede servir a la gente; que se puede defender al indefenso y yo me comprometí con eso; he tratado durante todo mi ejercicio de colocar mi voz en beneficio de aquellos que no la tienen (…). Creo que no te fallé, mamá», contó Zapete en su último programa en vivo, que se transmitía por sistemas de televisión por cable y YouTube.