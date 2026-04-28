Se cumplen 11 días de la muerte del chofer Deivy Abreu y el presunto autor sigue prófugo

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A 11 días de la muerte del chofer de camión recolector de basura, Deivy Carlos Abreu Quezada, las autoridades informaron que aún no ha sido capturado el principal señalado por el hecho.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, indicó este martes que continúan las labores de búsqueda para ubicar a Jesús Metz Cruz, acusado de haber dado la estocada que le provocó la muerte a Abreu Quezada.

“Seguimos trabajando, tenemos distintas versiones, personas que nos llaman con interés de que se pueda entregar. Por el momento no tenemos nada”, expresó Pesqueira.

En una rueda de prensa, el portavoz reiteró el llamado al prófugo para que se entregue a las autoridades.

“Vamos a reiterarle el llamado a este joven para que se entregue y responda por este hecho”, dijo a los periodistas.

Sobre si el sospechoso tiene antecedentes penales, explicó que esa información está siendo manejada junto al Ministerio Público.

“Por el momento tenemos que esperar que este caso se desarrolle, ya que está en manos de la justicia”, señaló.

Pesqueira aseguró que la Policía sigue recibiendo informaciones y pistas sobre el paradero del acusado.

“Hay distintos llamados de personas que quieren entregarlo, pero por el momento vamos a seguir enfocados en ubicarlo, apresarlo y someterlo a la justicia”, agregó.

El hecho ocurrió el pasado 17 de abril de 2026 en Santiago, cuando Abreu Quezada, de 40 años, fue perseguido y apuñalado por un grupo de motoristas tras un incidente de tránsito.

Por este caso, siete personas fueron arrestadas y enviadas a tres meses de prisión preventiva, acusadas de participar en la agresión.

Fuente: Listín Diario