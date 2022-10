Se desconoce el paradero de Elena Viktorovna Cherkashina, la rusa que ha estafado extranjeros en RD

Ha sido motivo de preocupación caerle atrás a personas que dicen curarlo todo sin ni siquiera tener la mínima formación en medicina. Hace unos 10 años, el programa Nuria Investigación Periodística presentó el caso de Delfina Marte, una supuesta médica naturista que vendía productos sin el aval sanitario.

Ahora se suma otra mujer, de nacionalidad rusa, residente en República Dominicana que dice curar desde el cáncer hasta el autismo y la diabetes y ha recibido decenas de denuncias de extranjeros por estafa.

Pero eso es solo la punta del iceberg porque ella ha creado, supuestamente, todo un esquema con muchísimas modalidades de engaño. Conversamos con varios extranjeros afectados para conocer a todos los integrantes de este entramado y su modus operandi.

Elena Viktorovna Cherkashina es una rusa que, según fuentes oficiosas, reside en República Dominicana desde hace ocho años y ha adoptado varias identidades: Elena Sánchez Novo, Vikki Zolotareva y Victoria Roldan.

Dice ser “neurocientífica comprometida con la investigación de las ondas cerebrales durante 18 años, desarrollando programas que cambian la vida de las personas a todos los niveles: implantación empresarial, dinero, relaciones personales y salud al punto de curar el cáncer, la diabetes, esquizofrenia, polio, lupus y esclerosis múltiple hasta garantizar la eterna juventud.

Promociona sus servicios en una página web en idioma ruso de una organización que ha denominado “Free Transcontinental Community” o Comunidad Libre Transcontinental, ofreciendo tres programas.

Uno llamado “Grupos online de temporada”, que se realiza cada dos meses, para personas saludables que consideran cambiar su dieta para mantener la salud y la juventud.

El segundo programa es “Ingreso con enfermedades incurables”, que se realiza todo el año, dirigido a personas abandonadas por médicos tradicionales.

En el Programa VIP garantiza una recuperación récord y juventud plena en seis meses, a un costo de 11 mil euros, y aclara que solo está disponible para propietarios de casas redondas compradas en lo que llama el Estado FTC de la República Dominicana, “el lugar donde creamos un nuevo estado independiente, en una pequeña isla en el Océano Atlántico, donde las personas pueden encontrar la paz”.

Pero, según las denuncias que hemos recibido, la paz es lo último que consiguen quienes caen en la trampa, pues de acuerdo a lo manifestado por decenas de extranjeros, Elena Viktorovna Cherkashina o Elena Sánchez Novo, realmente se dedica a estafar.

“Identificamos decenas de víctimas, pero sé que son cientos”, reveló Tatiana Dimitrova, quien es denunciante.

Ella es Tatiana Dimitrova, rusa residente en Egipto y una de las afectadas quien alega que Elena Sánchez Novo ha estafado a extranjeros de habla rusa, procedentes de Rusia, Italia, Alemania, Suiza, Ucrania, Estados Unidos, Irán, entre otros países que han pagado aproximadamente más de tres millones de dólares.

En su caso, cuenta que le depositó 50 mil dólares en varias partidas, luego de conocerla a través de Facebook, recibiendo durante un año cursos de superación personal a distancia por los que pagó cinco mil dólares, hasta que decidió venir al país para otros servicios.

“Estuve en República Dominicana del 19 de junio al 17 de octubre. Yo personalmente vine a ver a Elena para un programa de rejuvenecimiento”, indicó Tatiana.

La dirección que establece Elena Sánchez en su página web es Las Terrenas, Carretera Gregorio Luperón número 33, pero allí realmente lo que está localizado es el Hotel Casino Niza y el Residencial Niza, donde llamamos para confirmar y nos aclararon que ella no es propietaria sino que vive allí en un apartamento alquilado.

Los afectados señalan que ella cambia constantemente de lugar, pues además de Las Terrenas, vive y presta sus servicios, entre comillas, en Constanza, Santo Domingo y Polo, Barahona, donde alquila viviendas para los extranjeros que vienen al país.

Una de las personas que estuvo en esas viviendas es Tatiana Dimitrova, quien cuenta que desde que llegó al país recibió un falso diagnóstico de cáncer por parte de la rusa, como forma de sacarle más dinero.

Un mes después, el 22 de julio, llega su esposo al país, el periodista Oleg Karavanets, para vacacionar y cuenta que se encontró a su pareja al borde de la locura, en un estado de completo nerviosismo y sin dinero, resultado de la manipulación a la que era sometida. Así lo narra quien fue traductora de los denunciantes aquí en el país.

“Tú no puedes salir, aquí en la calle, aquí todos son corruptos, la policía te va a matar. Si tú sales a la calle te van a robar todo.

Muchas cosas malas y uno tiene que entender que si vienes sin saber el idioma, sin conocer el país y la realidad, entonces uno se asusta”, narró.

El mismo sufrimiento es narrado por Zuhkra Saifoutdiarova, de nacionalidad rusa, quien vino con su esposo en octubre de 2021, el italiano Federico Ricatto, para tratar la diabetes de él.

Fueron estafados con un total de 61 mil dólares. Explica que se quedaron en Boca Chica y Constanza bajo la supervisión de Elena Sánchez Novo, quien luego de hacerle una prueba a su esposo con un dispositivo llamado Life Balance Profi, le dijo que él podía morir y le pidió que le pagara 25 mil euros.

Cuenta que parte de ese dinero fue enviado a una cuenta a nombre de Alba Marina Sepúlveda Peguero. Dice que al inicio del tratamiento, la dieta consistía únicamente en vegetales crudos.

Otros métodos usados por Elena Sánchez Novo, según los denunciantes, consisten en ritos místicos, como son el uso de drogas psicodélicas, y Programación Neurolingüística conocida como PNL, una técnica que permite controlar las emociones para superar miedos o adicciones.

En el grupo de afectados también está una madre iraní residente en Los Ángeles, Estados Unidos, quien vino a Las Terrenas, en junio de 2019, y pagó unos 35 mil dólares para tratar las condiciones de sus hijos.

“Tengo 2 hijos de 15 y de 12 años que tienen dislexia, que no puede escribir y leer bien y autismo”, explicó Marian Habibi.

Pero sus hijos nunca recibieron ningún tratamiento. Como si esto fuera poco, los denunciantes establecen que este grupo delictivo no solo estafa con la salud.

“Ofrecen a las personas participar en la construcción de inversiones de casas redondas después de que las personas vienen con dinero y transfieren este dinero a los delincuentes”, reveló el denunciante Oleg Karavanets.

Afirman que también solicitan participar como inversionistas en la construcción de clínicas y restaurantes entre otros proyectos inexistentes.

Declararon que para realizar esas obras, Elena Sánchez, contactó al regidor del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Manuel Alcántara y que el director financiero del entramado es el ucraniano Serey Zolotarev, quien también es pareja de Elena Sánchez Novo.

Cuentan que esta estructura va más allá de supuestas estafas en salud e inversiones.

“Esta mujer ofrece legalizarse en el territorio de la República Dominicana, actuando en nombre del gobierno, cobrando 18 mil dólares”, indicó Tatiana Dimitrova en el programa Nuria Investigación Periodística.

Además de todas estas actividades criminales, los denunciantes alegan que el entramado obliga a las personas a trabajar de manera gratuita.

Según los testimonios, ni las hijas de Elena de 7 y 14 años se escapan de sus maltratos, pues las mantiene en condiciones sanitarias y de vivienda insalubres, además de que no estudian y siempre dicen que quieren comer porque no reciben una alimentación adecuada.

Establecen que la red también está integrada por el ruso German Pavlov y la dominicana María Cecilia Peña Durán, señalada como enfermera, a quien contactamos vía telefónica y lo negó.

“Yo lo que soy es paciente de ella. Enfermedad, así como enfermedad, no tengo, sino que producto de una cirugía que se me hizo y todo eso y unos problemitas de colesterol, mi familia me la recomendó a ella porque toda mi familia se trató con ella en Constanza”, sostuvo María Cecilia Peña Durán, supuesta cómplice.

Sin embargo, uno de los denunciantes, Oleg Karavanets, asegura que ella es una de las personas que los busca al Aeropuerto. Por su parte, la supuesta enfermera que dice ser paciente, explica en que consiste el tratamiento recibido.

“Eso es terapia y dieta. Eso es una cosa que, mire, muy agradecida, que estoy porque tengo sobrepeso y mi esposo también y mire, usted no sabe lo que nos ayudó. Y la terapia son como unos aparatitos, parece como… como un celular”, puntualizó.

Los extranjeros que entrevistamos lograron salir del país con ayuda de sus familiares, pero antes de irse, el tres de octubre de este año, interpusieron una denuncia contra Elena Sánchez Novo, su esposo, Sergey Zolotaryov, Svaystoslav Saragzin, Roman Kaplunov, German Pavlov, Ivan Panchenko, Fabio Peña, María Cecilia Peña Durán (la supuesta enfermera) y Miguel Sánchez, el seguridad de la rusa, por presunta violación del artículo 405 del Código Penal Dominicano que tipifica la estafa.

“La detuvieron y la liberaron de inmediato. Nos fuimos y salí de República Dominicana con mi esposa, temiendo por nuestras vidas”, sostuvo Oleg Karavanets, denunciante.

Según fuentes oficiosas, el motivo por el que Elena Sánchez fue liberada fue porque su apresamiento no fue por esta acusación, sino para fines de investigación por la desaparición de la ucraniana Valeria Lokazjuk y la alemana Julia Reimchen, reportadas el dos de octubre por Oleg Karavanets y Tatiana Dimitrova, pero finalmente fueron encontradas aunque no tenemos mayores detalles de las circunstancias. Lo que sí tenemos confirmado es que la supuesta cabecilla de esta red se encuentra con paradero desconocido.

Intentamos contactar a Elena Sánchez Novo vía telefónica y nos colgó de inmediato sin mediar palabras.

Luego le escribimos vía Whastapp haciéndonos pasar por un extranjero interesado en invertir y respondió a la defensiva preguntando “De qué quiere hablar? Quién eres tú? Cuál amigo te dio mi número?”. Luego su teléfono se mostraba fuera de servicio ya que no le llegaban los mensajes. Mientras tanto, su pareja Sergey Zolotaryov, según informes, dejó Polo, Barahona, el pasado 26 de agosto y presumiblemente se fue a los Emiratos Árabes Unidos.

Mientras tanto, además de las graves acusaciones de estafa, los denunciantes están preocupados ante el hecho de que Elena Sánchez Novo se encuentre libre y siga experimentando con la salud de dominicanos y extranjeros.

Ante esta realidad, en el programa Nuria Investigación Periodística se hizo el llamado de que si alguien conoce el paradero de Elena Sánchez Novo, ponerse en contacto.

