¡Se disparan las alarmas! RD registra 2,924 nuevos casos Covid-19 en últimas 2 semanas

Los casos de contagios por Covid-19 vienen en constantes aumentos en las últimas dos semanas, razones por las que autoridades sanitarias mantienen niveles de alertas y recomiendan volver al uso de la mascarillas.

Aunque no se han registrado muertes, durante estos días se han reportado dos mil 924 casos nuevos de contagios de la enfermedad, para un promedio de 208 casos diarios durante este trayecto.

Ante este aumento de contagios, las autoridades de Salud exhortan a mantener los cuidados preventivos establecidos para prevenir la enfermedad, como lavado de manos de manera frecuente, uso de mascarilla en espacios cerrados, evitar aglomeraciones y sobre todo completar el esquema de vacunación para prevenir aumento de casos.

En el boletín 15 de noviembre, el Ministerio de Salud Pública reportó para esta fecha 87 contagios de covid-19 en las últimas 24 horas, ascendiendo a 441 el número de casos activos de coronavirus.

En el boletín del 16 de noviembre, los casos activos de covid-19 ascendieron a 499 contagios, siendo una cifra cuadriplicada a la del día anterior.

Mientras, que para el boletín del 17, el registro fue de 108 nuevos contagios de coronavirus sobre el país.

La cifra fue en aumento ya que para el 18 de noviembre 588 nuevas personas con la enfermedad del coronavirus fueron reportadas por las autoridades sanitarias del país.

Para el día 19, fueron 585 personas los que dieron positivo con el virus del COVID-19 activo y 50 nuevos contagios detectados en mil 736 pruebas realizadas.

El 20 de noviembre el Ministerio de Salud Pública reportó en su boletín 107 contagios sobre el territorio nacional.

Para el boletín 21 noviembre, los casos activos de covid-19 siguieron en alza y alcanzaron los 648, tras contabilizarse 151 nuevos contagios, informó el Ministerio de Salud Pública.

Para el día 22, los casos activos de covid-19 subieron de manera drástica a 888, tras contabilizarse en las últimas veinticuatro horas 200 nuevos contagios, informó Salud Pública.

La incidencia del coronavirus se mantuvo al alza en el país, con 234 nuevos contagios reportados y un total de mil 93 casos activos, según el boletín epidemiológico de Salud Pública correspondiente al 23 de noviembre.

En el boletín del 24 de pasado mes, la situación fue a mil 414 casos activos, tras registrarse 318 nuevos contagios del coronavirus.

El 25 de noviembre, los casos activos de Covid-19 aumentan a mil 586 después de que se registraran 210 nuevos contagios.

Conforme al boletín del 26 noviembre, se registró 150 nuevos contagios de coronavirus en el país, colocando el número de casos positivos en mil 771.

Para el 27 noviembre, los casos activos de covid-19 rondaron los dos mil, al situarse en mil 948, gracias a 216 nuevos contagios.

El 28 hubo 328 nuevas infecciones confirmadas y en el boletín del 29 de noviembre, 276 nuevos contagios, llevando los casos activos a mil 796.

Mientras en el boletín 30 noviembre, los casos activos de covid-19 ascendieron a mil 821 después de que en las últimas veinticuatro horas se contabilizaran 326 nuevos contagios.

La subvariante Ómicron XBB.1 es la predominante en estos momentos, no obstante, la severidad de la enfermedad no ha sido significativa, por lo que no se ha reportado complicaciones, según el viceministro de Salud Colectiva doctor Eladio Pérez.

La zona metropolitana (Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo) es donde se ha registrado mayor número de casos, mientras que existen municipios que no registran ni un solo caso positivo.

VACUNAS.

Hasta el momento se han aplicado un total de 1 millones 132 mil 440 dosis de vacunas para COVID-19, con la primera dosis: siete millones 295 mil 993, con la segunda seis millones 65 mil 999, con la tercera dos millones 499 mil 887 y con la cuarta dosis (refuerzo) 270 mil 561 dosis.

La doctora directora de Inmunoprevenibles por Vacunas, Lucia Vargas, exhortó a la población a seguir con el proceso de vacunación para estar inmunizados y disminuir los efectos que puedan provocar las distintas variantes que están circulando.

