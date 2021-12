Se encadenan exempleados del liceo en Verón en reclamo de sus prestaciones

Cuatro exempleados que formaban parte del personal de apoyo del liceo Matías Ramón Mella, en Verón-Punta Cana, se encadenaron la mañana de este lunes en la puerta de dicho centro, en reclamo de sus prestaciones labores, pues tienen un año en espera de esos recursos.

Antonio Carrasco, quien forma parte de los reclamantes, dijo que tienen un año que fueron desvinculados del centro y lo mandaron a buscar diversos tipos de documentos, los depositaron y esta es la fecha que no les han pagado.

Expuso que ellos no están pidiendo, que están exigiendo las prestaciones laborales que se ganaron.

Indicó que, en su caso, ha estado en el Ministerio de Educación y fue a Recursos Humanos, le solicitaron la cédula y le dijeron que él no aparecía en el sistema, pero que él tiene toda su documentación.

Argumentó que duraron cinco años en ese centro trabajando y que las autoridades les han puesto a dar muchos viajes a Santo Domingo y que el próximo paso que darán será donde el defensor del Pueblo.

En esa tesitura, la señora Dalia Félix, argumentó que no le han dado el dinero que le corresponde por ley. “Estamos exigiendo el pago de nuestro dinero, no queremos pasar diciembre sin dinero, porque ya pasamos un año sin ese dinero que nos pertenece”, aseveró.

Manifestó que el ministro de Educación, Roberto Fulcar, miente al decir que ya le pagó a los desvinculados, puesto que los exempleados del referido centro no han recibido sus prestaciones.

Asimismo, Francisca Suárez, apuntó que “a mí me cancelaron estando de licencia médica, me operaron y no hicieron nada por mí, y ni por mi condición de salud me dieron mi dinero”, deploró.

Tras el particular, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, filial Higüey, señaló que en la provincia hay muchas personas que forman parte del personal de apoyo de los centros educativos que fueron desvinculadas y no han recibido sus prestaciones.

Asuntó que estos no se han apersonado a la ADP, en virtud de que no pertenecen al sindicato de maestros.

“No sabemos cuántos son, solo sabemos que hay varios, pero no sabemos si es porque no han completado su documentación”, indicó.

