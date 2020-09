Se enfrentan en Las Pulgas por mercado

“Yo soy la que cubro los estudios de mis hijos, de mi familia y mira donde me tienen. ¡Miren mis condiciones, miren cómo me tienen, dentro de una guagua! Esto es Andújar que está haciendo esto. Esto es un abuso. Estábamos parados y ellos nos llevan presos. No estamos haciendo disturbios, no estamos haciendo nada. Yo soy pulguera, yo soy de aquí. Yo tengo veinte años trabajando en la Pulga, que no son dos días. Yo soy pulguera de los primeros cuando estábamos en el Mercado Nuevo, que después nos metieron en un play y de ahí nos trasladaron aquí”, gritaba Leonora Guzmán, una vendedora del mercado que fue apresada por los policías.

Mientras todo esto se desarrollaba, con pancartas en manos y con la consigna “No Queremos Pulgas”, dirigentes de la Junta de Vecinos del kilómetro 12 de Haina protestaban en las inmediaciones del mercado opuestos a que los comerciantes regresen allí.

“Queremos un día de descanso, un fin de semana tranquilo, un domingo de descanso. Aquí vivimos en un caos; uno no sale de su casa los domingos por temor a los ladrones y atracadores, metiéndose en las casas, es un desastre, manifestó Carlos Manuel Leonardo, habitante de la zona.

Por villasombrero.com