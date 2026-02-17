Se entrega “El Patrón”, señalado por muerte de una joven en Guerra

La Policía Nacional informó este martes que se entregó Elías Castillo, apodado “El Patrón”, señalado como presunto autor de la muerte de la joven Reynalda Carrasco Antoine, de 22 años, hecho ocurrido en el municipio de San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo.

La entrega fue realizada a través del director de Comunicaciones Estratégicas de la institución, coronel Diego Pesqueira, en la explanada frontal del Palacio de la Policía Nacional, con la mediación de una comisión de Derechos Humanos que sirvió como enlace para concretar.

Pesqueira garantizó el respeto pleno a los derechos fundamentales del detenido y el debido proceso de ley, conforme a lo establecido en la Constitución y las normativas vigentes.

Las autoridades informaron que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para el esclarecimiento total del caso.

