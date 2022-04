Se estrena “Firebird”, la historia de amor gay que los medios rusos acusaron de “avergonzar a Moscú”

En 1977, cuando Estonia estaba ocupada por la Unión Soviética, el actor ruso Sergey Fetisov llegó a una base militar para cumplir su servicio militar. Quería terminar pronto el trámite para instalarse en Moscú y comenzar su carrera en el teatro. Pero de pronto deseó que su estadía se prolongara para siempre: comenzó un romance, que literalmente transformó su vida, con un piloto de combate. Sus memorias, Historia de Roman, cuentan ese momento esencial de su vida y fueron llevadas al cine en Firebird, película que se estrena el viernes 22 de abril en el Reino Unido y el 29 en Estados Unidos y Canadá.

El británico Tom Prior (Kingsman: The Secret Service, The Theory of Everything) y el ucraniano Oleg Zagorodnii (actualmente en Kiev, donde opera como puede una cafetería mientras espera ser llamado a combatir) son los protagonistas de esta opera prima del estonio Peeter Rebane, que recibió seis premios al pasar por los festivales. La aplaudieron en Londres durante BFI Flare, en Los Angeles durante Outfest y en Toronto durante Inside Out Film Festival, entre otras ciudades. Pero no en Moscú.

Si bien las relaciones homosexuales dejaron de ser ilegales en Rusia en 1993, el estigma y la discriminación son duros de matar. No ayuda que en 2013 se hayan promulgado leyes contra “la propaganda homosexual”, que siguen en pie a pesar del rechazo que causaron y de haber sido declaradas discriminatorias por la Corte Europea de Derechos Humanos en 2017.

A Prior le sorprendió que el Festival de Cine de Moscú aceptara Firebird, contó a MovieWeb. “Pensamos: ‘Caramba, allí hay un verdadero progreso, estamos a punto de ver un cambio real en la posición política de Rusia sobre sus comunidades LGBT+’. Pero entonces se hizo la primera proyección y la fiscalía estatal recibió una carta diciendo que debía ser eliminada del festival”.

El actor recordó manifestantes con carteles que decían “Basta de propaganda homosexual” y casi un centenar de artículos de prensa en los cuales se dijo “que la película era horrible y que deshonraba al festival”. En The Guardian evocó algunos de los títulos: “Un estonio, un británico y un ucraniano avergüenzan a Moscú” y “Un puñetazo en el rostro del soldado ruso”, entre ellos.

“Básicamente, el festival suspendió la venta de entradas”, añadió Rebane a MovieWeb. “La película se proyectó en un auditorio vacío, algo muy triste. Eso muestra hasta qué punto las cosas están mal y por qué creo que esta película es importante, en particular a la luz de las últimas seis semanas y lo que está sucediendo”, dijo en alusión al ataque de Rusia a Ucrania.

Zagorodnii, que interpreta al piloto de combate, Roman, enfrascado en su carrera ascendente hasta el momento en que se cruza con el joven soldado, habló también con The Guardian desde Kiev, en una videollamada sentado a una mesa de su cafetería. “Sólo quedo yo, no hay baristas”, dijo. Dos veces intentó enrolarse en el ejército, pero le dijeron que debía esperar: hay más voluntarios que equipo por ahora. Usa sus cuentas sociales para solicitar chalecos antibalas, pertrechos militares y alimentos.

“Mi agente me consiguió el papel en Firebird”, contó. “Pero ahora apoya la agresión rusa”.

Además de actuar junto a Zagorodnii como el joven Sergey, Prior trabajó el guión junto con Rebane. En 2016, un año antes de la muerte de Fetisov, fueron a Moscú para hablar con él sobre sus memorias. Se comprometieron a su único pedido: que fuera una historia sobre el amor, no sobre la política. “Una historia universal sobre lo que significa buscar el amor a cualquier costo”, lo citó Prior.

Pero algunas particularidades de los años de la Guerra Fría hacen muy difícil separar los temas. La historia que comienza casi inadvertidamente, cuando Sergey le cuenta a Roman que nunca ha ido al ballet y el piloto lo invita a ver —de ahí el título de la película— El pájaro de fuego, de Igor Stravinsky, se enfrenta a la política del momento: una denuncia anónima informa a las autoridades militares sobre el romance y Roman enfrenta la posibilidad de que lo den de baja y lo envíen cinco años al Gulag. La película pasa de Top Gun a Secreto en la montaña, en una atmósfera de La vida de los otros.

Junto a Prior y Zagorodnii trabajan Diana Pozharskaya y Jake Henderson, y el elenco de Firebird se completa con Margus Prangel, Nicholas Woodeson, Ester Kuntu y Kaspar Velberg.

FUENTE: INFOBAE