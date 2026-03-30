Judiciales

Se filtra audio de declaración de José Ramón Peralta ante juez de la Cuarta de Instrucción del Distrito Nacional

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Un audio atribuido al exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, ha comenzado a circular en redes sociales, generando reacciones en torno al proceso judicial que enfrenta.

El material, según se indica en el propio video, correspondería a una declaración ofrecida por Peralta ante un juez de la Cuarta Sala de Instrucción del Distrito Nacional. En el audiovisual se escucha una voz masculina que, presuntamente, pertenece al exfuncionario, mientras expone argumentos relacionados con su caso.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la autenticidad del audio ni las circunstancias en que fue filtrado. Tampoco se ha informado si se abrirá una investigación para determinar posibles responsabilidades por la divulgación del contenido.

El caso de José Ramón Peralta forma parte de una serie de procesos judiciales que involucran a exfuncionarios, en medio de investigaciones por presuntos actos de corrupción administrativa.

La difusión de este tipo de material, previo a decisiones judiciales definitivas, ha reavivado el debate sobre la confidencialidad de los procesos y el uso de evidencias en la opinión pública.

Se espera que en las próximas horas las autoridades competentes o la defensa del exministro emitan una posición oficial respecto al contenido filtrado.

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