Se quitó vida en tumba de su esposo con foto de la boda

Navarrete, Santiago, RD

“Mi hija se veía muy alegre. Ese dolor lo llevaba en su corazón y ni cuenta nos dimos, ella nunca nos dio indicios de atentar contra su vida”, dijo Mery Carminela Turbí, madre de María del Carmen de Vargas, mujer que falleció este miércoles luego de quitarse la vida al envenenarse frente a la tumba de su esposo, en el cementerio municipal de Navarrete, provincia Santiago.

Con el corazón roto, Mery contó que su hija de 30 años, la mayor de tres hermanas, se caracterizaba por su alegría y sonrisa, además de que cocinaban juntas en la casa donde ambas residían, y la energía positiva que transmitía, razón por la que “le sorprendió bastante” este suceso.

“Ella nunca pudo superar esa muerte, su forma de mostrar dolor era muy diferente”, dijo la mujer de 50 años que se encontraba sentada en las afueras de una gran carpa blanca en la residencia de otro familiar en Villa Tabacalera, Navarrete.

Sobre la relación entre su hija y su yerno conocido como Mayimbe Vargas, Mery comentó que este murió a mediados del año 2021, y que se llevaban “fenomenal” como pareja, ambos eran inseparables, muy trabajadores y complacientes entre ellos.

“No tenían hijos biológicos en común, pero dejaron en la orfandad una niña de 12 años que ambos criaban desde que ella tenía solo tres meses de edad”, explicó la progenitora.

Agregó que María del Carmen era una “muy buena hija”, muy tranquila y que cuando murió su esposo estaba recién graduada de Educación, carrera que ejercía siendo la directora de un colegio ubicado en esta zona.

Día del hecho

Con voz entrecortada, Mery narró el día en el que la fallecida fue a visitar la tumba de su difunto esposo, explicando que esta salió a las 4:30 de la tarde de su domicilio cuando le dijo que no llegara “muy de noche” por el peligro de las calles, lo que ella respondió que “no se preocupara”.

“A las 6:00 de la tarde me llamaron que mi hija estaba en el cementerio junto a la tumba de su esposo con fotos de su boda llorando desconsoladamente. Luego de eso ingirió una sustancia tóxica, llamaron al 911 y se la llevaron al hospital”, relató la madre con mucha tristeza.

Asimismo, señaló que esta fue ingresada al centro de salud desde el domingo hasta el miércoles, cuando desde el inicio los doctores le decían que “se prepararan” porque ese veneno mata poco a poco y las probabilidades de sobrevivir son muy pocas.

“Es un dolor muy fuerte que nos ha dejado porque era una muchacha muy alegre y lamentablemente pasó esto’’, manifestó la madre.

Amor profundo

Según publicaciones encontradas en la red social de Facebook, se observa el amor que sentía María del Carmen hacia su esposo fallecido, donde se notaban mensajes que ella colocaba como: “Amor de mi vida aunque físicamente no estés conmigo mi alma y mi corazón nunca dejarán de amarte, te fuiste y serás el mejor hombre de mi vida sin importar el qué dirán de la gente… Para mí nunca has muerto solo estás en un viaje, el cual algún día dios permita vernos y abrazarte otra vez cómo lo hacía. Te amo bebé de mi alma”, agregando que su vida estaba “destrozada” y que no quería ver el momento de su partida antes que la de ella.