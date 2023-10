Se registra incendio en barcaza que opera en Los Negros, en Azua

Send an email

Un incendio se registró este domingo en uno de los motores auxiliares de la barcaza que opera la empresa Karpowership Dominicana, en Los Negros, provincia Azua.

La información fue confirmada a Diario Libre por el representante de la empresa turca Karadeniz Powership, Carlos Matamoros, quien indicó que el incendio ocurrió entre las 9:30 de la mañana y 10:00 de la mañana de este domingo y que fue sofocado.

Manifestó que el incendio se registró en uno de los motores auxiliares que sirven para calentar el combustible.

«El combustible debe de ser calentado desde los motores auxiliares, cuando no (se) está generando para que no se dañe, el combustible debe estar a cierta temperatura y como no hemos estado generando, se activan unos motores auxiliares para mantener el combustible caliente. Uno de esos motores auxiliares fue el que se dañó y prendió fuego», explicó.

Sostuvo que el incendio registrado y que fue sofocado no afecta la capacidad de generación de la barcaza.

«Ya eso está controlado, el incendio está controlado y ya la barcaza tiene capacidad, bueno sigue teniendo capacidad para despachar al 100%», destacó.

No afectó personal

Manifestó que por el incendio «no hay afectación de personal, ni hay afectación de derrames, ni hay afectación de generación de la planta».

«Solo fue un incidente, no pasó a daños mayores», agregó.

Matamoros indicó que la barcaza tiene brigadas especializadas en incendios y que ellos mismos lo sofocaron.

Se recuerda que la instalación de las plantas generadoras causó polémica y disturbios en la comunidad de Los Negros, de Azua, ya que comunitarios y representantes del sector ambiental argumentaban que las estructuras supuestamente causarían daños ambientales en esa zona, en momentos en que representantes de la empresa manifestaban que las barcazas no representaban «un riesgo ambiental».

