Se revela el misterio; ella es el rostro de la voz en español de “Siri”

Sin dudas para muchos es prácticamente imposible prescindir de servicios como GPS o Siri ( el célebre asistente de voz de los iPhone). Si te suscribes a esta aseveración, de seguro siempre has tenido la duda de saber quién es la persona que está detrás de estas emblemáticas voces. Sigue leyendo si deseas acabar con el misterio.

En una entrevista en la Eitb, esta mujer vasca da por fin la cara y revela algunos de sus secretos… y de sus bromas. “Cuando me llaman los típicos comerciales con los que no quieres hablar me aprovecho de mi voz para hacerme pasar por un contestador automático”, explica.

Gómez ha contado también en la Cope algunos detalles sobre los orígenes de su carrera como ‘la voz que todo lo sabe’. Trabajaba como profesora de inglés cuando la madre una alumna le pidió que grabara un mensaje para una compañía bancaria. De ahí comenzó a trabajar con su voz hasta convertirse en la más habitual en los navegadores de gama media y alta.

Apple se interesó por su voz y aprovechó las grabaciones que ya había hecho para un conversor de texto a voz. De hecho Gómez no supo que era Siri hasta más tarde, cuando se topó con su voz en un programa en la televisión china: “Estaba un buen día viendo un programa de televisión cuando vivía en China con mi marido, hicieron un truco de magia utilizando un iPhone y cuando escucho la voz de Siri, digo ¡soy yo!”.

Desde entonces su vida está plagada de anécdotas. Desde su propio desconcierto cuando llama al médico para pedir cita o a hacer la declaración de la renta y se encuentra consigo misma hasta la reacción que va provocando en los demás: “Algunos padres se sonrojan cuando por fin me conocen porque, claro… las preguntas que se le hacen a Siri no son siempre muy discretas”, explica riéndose.