¿Se suicidó el actor peruano Diego Bertie? Revelan nuevos detalles de su trágica muerte

La hipótesis de un suicidio se manejó en torno a las misteriosas circunstancias en las que perdió la vida Diego Bertie. El cantante y actor peruano murió a los 54 años el pasado viernes 5 de agosto al caer del piso 14 del edificio en el que vivía en la exclusiva zona de Miraflores, en la capital peruana.

Como revelan medios internacionales, algunos especularon en redes sociales que Bertie pudo haber estado deprimido y atentar contra su vida, pero su mánager negó estos señalamientos, mientras sale a la luz nueva información sobre su repentina y lamentable muerte.

«El ser humano es complejo, no he tenido solo una relación de trabajo con él y te puedo decir que Diego amaba la vida, a su hija y a su familia, le encantaba estar rodeado de sus amigos… A mí me decía que yo le hacía acordar mucho a su papá», compartió en entrevista para el programa Magaly TV La Firme.

El empresario Carlos Sánchez cree poco probable que Diego Bernie haya decidido atentar contra su vida debido a que tenía grandes planes en el futuro inmediato, como su regreso a la música y un concierto que tenía pautado ofrecer en presencia de sus seres queridos. Al respecto, su manejador artístico comentó al programa que Diego Bertie le hizo una especial petición. «Me dice: ‘Como tenemos los lugares (del show) llenos te pido bloquear algunas mesas para que vayan mis hermanos, mis amigos, tu familia y hacer una noche linda de amigos y familia'».

El 4 de agosto era inicialmente la fecha del recital de Diego Bertie, pero cuando presentó síntomas de resfriado prefirieron posponerlo hasta ver una mejoría en su salud. Así lo contó el mánager. «Él me había llamado y me comenta que se sentía un poco con la tos y nosotros comentamos: ‘Oye, hermano, no será COVID’. Mira, si no vas a estar al cien por ciento mejor descansa. Hablo con la empresa que vende los tickets y lo reprogramamos», aseguró.

Entre los proyectos por estrenar de Diego Bertie se encuentra el largometraje La herencia de Flora, dirigido por Augusto Tamayo y protagonizado por Paloma Yerovi. Desde la producción de la cinta que aún no tiene fecha de estreno, enviaron unas sentidas palabras. «La familia de ‘La herencia de Flora’ y Argos Producciones Audiovisuales sienten profundamente el fallecimiento de nuestro amigo y notable actor peruano Diego Bertie, de muy larga, reconocida y exitosa carrera de actuación.

