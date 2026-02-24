Secretario de Defensa de México se le quiebar la voz al recordar a militares caídos en captura de “El Mencho”

El secretario de la Defensa Nacional de México, Ricardo Trevilla Trejo, se le quebró la voz este lunes al recordar a los militares que perdieron la vida durante el operativo que culminó con la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El momento ocurrió durante la conferencia de prensa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando el alto mando intentaba enviar un mensaje de solidaridad a los familiares de los oficiales caídos en la operación.

Visiblemente conmovido, Trevilla Trejo interrumpió por unos segundos sus palabras al quebrársele la voz, en un gesto que evidenció el impacto humano que dejó el enfrentamiento. Posteriormente, reiteró el reconocimiento del Gobierno mexicano al valor y sacrificio de los elementos de las Fuerzas Armadas que participaron en el despliegue.

El operativo, considerado uno de los golpes más significativos contra el crimen organizado en los últimos años, dejó bajas entre las fuerzas de seguridad, lo que ha generado diversas muestras de apoyo y condolencias hacia las familias de los militares fallecidos.

Fuente: N Digital