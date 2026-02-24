Internacionales

Secretario de Defensa de México se le quiebar la voz al recordar a militares caídos en captura de “El Mencho”

Vidal Sepulveda Send an email Hace 2 horas
19 Se lee en 1 minuto

El secretario de la Defensa Nacional de México, Ricardo Trevilla Trejose le quebró la voz este lunes al recordar a los militares que perdieron la vida durante el operativo que culminó con la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El momento ocurrió durante la conferencia de prensa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando el alto mando intentaba enviar un mensaje de solidaridad a los familiares de los oficiales caídos en la operación.

Visiblemente conmovido, Trevilla Trejo interrumpió por unos segundos sus palabras al quebrársele la voz, en un gesto que evidenció el impacto humano que dejó el enfrentamiento. Posteriormente, reiteró el reconocimiento del Gobierno mexicano al valor y sacrificio de los elementos de las Fuerzas Armadas que participaron en el despliegue.

El operativo, considerado uno de los golpes más significativos contra el crimen organizado en los últimos años, dejó bajas entre las fuerzas de seguridad, lo que ha generado diversas muestras de apoyo y condolencias hacia las familias de los militares fallecidos.

Fuente: N Digital

Deja tu comentario

Vidal Sepulveda Send an email Hace 2 horas
19 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

EE.UU. advierte a carteles mexicanos que no pueden tocar ni un solo estadounidense

Hace 44 minutos

Rob Jetten, se convierte en el primer ministro más joven de Holanda siendo abiertamente gay

Hace 2 horas

Bloqueos de carreteras aún sacuden a México tras la muerte de “El Mencho”

Hace 2 horas

Revelan el rol que jugó la CIA para propiciar la caída del ‘Mencho’

Hace 2 horas
Botón volver arriba