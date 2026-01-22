Seis accidentes de tránsito durante operativo por el Día de La Altagracia

Santo Domingo.– Seis accidentes de tránsito se registraron durante la ejecución del «Plan Operativo Altagraciano Conciencia por la Vida 2026″, según informo el Centro de Operaciones de Emergencias.

Asimismo el COE reportó una persona fallecida por accidente tránsito ocurrido fuera del dispositivo de seguridad.

Según el informe, los accidentes involucraron dos motocicletas, un carro, un autobús, una jeepeta y un peatón, con un total de 13 personas afectadas.

Durante el operativo se realizaron 4,493 asistencias al público, de las cuales 3,995 correspondieron a asistencias viales y 498 a asistencias médicas.

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) inspeccionó 114 intersecciones semaforizadas, solucionó 33 averías en el Gran Santo Domingo y el Boulevard del Este, y ejecutó 19 optimizaciones y gestiones de tráfico, además de informar rutas alternas por cierres viales en el entorno de la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia, con apoyo de la DIGESETT y notificaciones en plataformas tecnológicas de tráfico

Acciones de DIGESETT y otras instituciones durante el operativo

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) realizó 1,335 fiscalizaciones, incluyendo 414 a conductores de motocicletas por transitar sin casco protector, retuvo 19 vehículos livianos y 122 motocicletas, y ofreció 3,463 asistencias viales por violaciones a la Ley 63-17 de tránsito

Por su parte, la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) reportó 532 asistencias viales, que incluyeron labores de seguridad ciudadana, rescates, asistencias médicas, cambios de gomas, suministro de combustible, remolques y asistencias mecánicas en autopistas, calles y avenidas.

El Servicio Nacional de Salud (SNS) y la Dirección de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) informaron que 74 personas fueron atendidas en hospitales de la red pública de salud de la región Este, en función de la variable del operativo.

En tanto que, el Centro de Operaciones de Emergencias Regional Este, instalado en el perímetro de la Basílica de Higüey, realizó 231 asistencias en salud, incluyendo tomas de presión, atención por hipertensión, hipoglicemia, crisis de broncoespasmo, cefalea, transporte sanitario y atención a personas extraviadas

boletin_operativo__final_altagraciano__2026_1769093357595 La Defensa Civil ejecutó 187 asistencias, relacionadas con atención médica básica, orientación, curas y despacho de accidentes. Como también fueron ubicados 11 menores de edad y 3 adultos mayores que se encontraban extraviados, quienes fueron entregados a sus familiares, sumando 20 personas localizadas y restituidas

El operativo inició a las 2: 00 de la tarde del 20 de enero y terminó a las 6 : 00 de la tarde del 21 de enero del 2026.

El operativo contó con la participación de múltiples instituciones, entre ellas los ministerios Administrativo de la Presidencia, Defensa, Turismo, Interior y Policía, Salud Pública y Obras Públicas; así como organismos como la Procuraduría General de la República, INTRANT, DIGESETT, DAEH, Defensa Civil, Policía Nacional, 9-1-1, Cruz Roja, cuerpos de bomberos y autoridades locales de la provincia La Altagracia, bajo la coordinación del COE, dirigido por Juan Manuel Méndez García.

Fuente: SIN