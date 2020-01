Selena Gómez confiesa los abusos que sufrió de manos de Justin Bieber

El tema fue abordado tras el lanzamiento del sencillo titulado ‘Lose You to Love Me’ , en el que la cantante afirma literalmente que necesitaba perder a una antigua pareja sentimental para aprender a quererse a sí misma.

La exestrella de Disney habló para un programa radial, donde confesó que si bien su historia de amor con el ídolo canadiense no ha sido la peor etapa de su vida, sí estuvo marcada por cierto grado de ‘abuso emocional’.

“Al final me infundió fuerzas. Mantener esa mentalidad de víctima puede resultar muy peligroso. No estoy tratando de faltarle al respeto a nadie, pero sí siento que fui víctima de cierto nivel de abuso”, ha desvelado a su paso por la emisora NPR, antes de aclarar que en ningún momento se estaba refiriendo a malos tratos físicos, sino a ciertas dinámicas emocionales muy nocivas. “Creo que eso es algo que he tenido que descubrir cómo procesar como adulta para comprender las decisiones que tomé”.

Para la también productora su noviazgo con Justin le ha dejado recuerdos preciosos que atesorará siempre, pero considera que la manera en que concluyó ha acabado por empañar todos esos aspectos positivos.