¡Selena Gomez y Justin Bieber se siguen en Twitter!

Aunque pase el tiempo, los fanáticos de Jelena jamás olvidarán la relación sentimental que vivieron Justin Bieber y Selena Gomez. Los artistas protagonizaron una intermitente y dramática relación que duró 10 largos años, hasta que decidieron ponerle punto final a su romance en el 2018, un par de meses antes de que el canadiense le propusiera matrimonio a Hailey Baldwin.

Ahora que parece que se alejaron definitivamente, algunos rumores aseguran que Selena comenzó a salir con el basquetbolista del Miami Heat, Jimmy Butler.

La cantante y el jugador de la NBA fueron vistos cenando en el restaurante francés ‘Lucien’, en Nueva York, pero una fuente reveló a E! News que esta no era la primera vez que Selena y Jimmy tienen una cita.

Sin embargo, los fanáticos siguen pendientes de cada acción que realiza Jelena, por lo que un usuario de Twitter enloqueció cuando notó que Selena y Justin se siguen en Twitter:

“¿Qué? ¿Selena Gomez acaba de seguir a Justin Bieber? ¿Y Justin hizo lo mismo? ¿Me perdí de algo?”, escribió confundido en Twitter.

What? Did Selena Gomez just follow Justin Bieber? And so did Justin? Have I missed something? I- pic.twitter.com/iQxIXZooEA

— SpillTheTea (@MemesPoster) January 8, 2021