Senado de EEUU deja el juicio político contra Trump visto para sentencia

El líder de la mayoría republicana, el senador Mitch McConnell, anunció que el juicio político concluirá en ‘ los próximos días ‘ y que el voto definitivo para destituir o no a Trump será el miércoles, tras escuchar el lunes los alegatos finales de las dos partes.

No a los testigos

McConnell logró bloquear este viernes la citación de testigos al Senado que los demócratas pretendían con 51 votos en contra y 49 a favor. Tan solo dos senadores republicanos, Mitt Romney y Susan Collins, se alinearon con los demócratas.

El de Trump se convirtió así en el primer juicio político de la historia de Estados Unidos sin testigos en el Senado.

El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, dijo que de ser declarado no culpable Trump el miércoles, como se presume, ‘la absolución no tendrá valor alguno, porque los estadounidenses sabrán que este juicio no ha sido un juicio real’.