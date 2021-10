Senador defiende empresas “offshore”

El senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yeb, defendió esta mañana la legalidad de dos de sus empresas que aparecen en los “Papeles de Pandora”, y dijo que se trata básicamente de “morbo” de algunos sectores periodísticos.

“No hay ilegalidad, eso es más morbo que otra cosa, las offshore, que quieren satanizarla ciertos periodistas, ciertos grupos, no estoy hablando del caso de Alicia, quieren satanizar eso y eso no es ningún delito. Son las oficinas de abogados que dicen lo que tiene que hacer, eso para estructurar patrimonios para proteger embargo”, explicó el legislador.

Victoria Yeb añadió: “Las mías son principalmente de tenedoras de acciones, no tienen cuentas abiertas en ningún lado, ni propiedades en ningún, son tenedoras de acciones, compañías que están totalmente registradas en el país, no tienen ningún tipo de problemas”.

El senador Victoria Yeb dijo que sus empresas no evaden impuestos en la República Dominicana y que están totalmente al día.

“Lo mío está todo registrado, yo la he presentado aquí, por primera vez un senador presenta todas sus declaraciones de impuestos, todas mis empresas están declaradas y al día. Eso es un esquema que lo utiliza en toda parte del mundo, eso no es ilegal, lo que pasa es que tiene ilegalidad cuando tu la tienes y no la declara, como vi ahí de otra cosa”, dijo el legislador.

Te puede interesar leer: https://elnacional.com.do/gobierno-defiende-negocios-abinader/

Añadió que “el que tiene bienes con compañías que no declaró ya eso es otra cosa, eso es lo que tiene que demostrarse, yo soy un hombre claro, todo lo mío está legal”.

Dos senadores

Los senadores Victoria Yeb, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y David Rafael Sosa Cerda, de la Fuerza del Pueblo, figuran con sus respectivas empresas offshore en los papeles de Pandora.

Fuente: EL Nacional