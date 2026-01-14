Política

Senador del PRM acusa a gobierno de Abinader de maltratar la base de su partido

Asegura que la base del partido, tras más de 20 años fuera del poder, exige resultados y lo presiona constantemente.

El senador del Partido Revolucionario Moderno, Antonio Marte, denunció públicamente que la base de su partido y de las agrupaciones aliadas está siendo maltratada por funcionarios del gobierno del presidente Luis Abinader.

Según el legislador, la mayoría de los directores que nombran los ministros no conocen a la militancia del PRM, lo que ha derivado en la cancelación de empleos, incluso de puestos básicos como mensajeros que los militantes habían obtenido.

Marte expresó la impotencia que siente una dirigencia que, tras más de 20 años fuera del poder, ahora se ve presionada «día y noche» por una base que exige respuestas y que no ha logrado obtener los beneficios que esperaba tras el retorno del partido al gobierno.

