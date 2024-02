Senador Eduardo Estrella niega recibiera recursos de Miguel Gutiérrez en campaña

El senador Eduardo Estrella negó que haya recibido dinero de Miguel Gutiérrez, acusado por narcotráfico en Estados Unidos, cuando ambos se candidateaban en Santiago por curules en el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente.

“Mi vida siempre ha sido de transparencia”, dijo este jueves en El Gobierno de la Mañana, al recordar que fue uno de los primeros candidatos en notificarle a la JCE cómo utilizó sus fondos en campaña.

Precisó que en la misma circunscripción en la que ganó Gutiérrez, el partido Dominicanos por el Cambio llevó al candidato Mateo Espaillat. “¿Tú crees que algún diputado tuviera interés de darme una ayuda a mí cuando yo estoy llevando como partido un candidato que es contrario a él en la misma circunscripción?”.

“Que no recibí, no recibí… yo siempre me he cuidado mucho”, insistió.

El legislador consideró que no tenía por qué conocer las intimidades de la vida del acusado por narcotráfico.

El expresidente del Senado apuntó que es difícil que un candidato a diputado le dé dinero a un candidato a senador.

“Yo soy, yo creo de los políticos que va a salir de la vida política económicamente peor que como entré”, resaltó, haciendo gala de su nivel de transparencia.

Guitiérrez habría aceptado mediante acuerdo que se le decomisen varios artículos y bienes, tras haber reconocido que movió toneladas de cocaína a Miami-Dade, Broward y Monroe en el Distrito del Sur de la Florida, desde la República Dominicana y Colombia.

Eduardo Estrella recordó su paso limpio por el Ministerio de Obras Públicas, así como por la Presidencia del Senado.

Fuente: Z Digital